Стало известно, что сотрудники или подрядчики корпорации Microsoft могли негласно прослушивать аудиозаписи, в том числе личного характера, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator.

Интернет-портал Vice сообщает, что факт доступа к файлам и введеные в связи с этим изменения в политике конфиденциальности признал в письме адресованном журналистам интернет-издание по электронной почте, представитель Microsoft.

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В связи с недавними обсуждениями мы пришли к выводу, что можем гораздо успешнее выполнять нашу работу, если будем конкретно указывать на то, что люди могут время от времени иметь доступ к аудиозаписей,

– говорится в ответе представителя Microsoft.

В частности он отметил, что соответствующие изменения уже внесены в политику конфиденциальности корпорации.

Портал в связи с этим уточнил, что ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было четкого указания на то, что сотрудники корпорации могут иметь доступ к записям разговоров пользователей. Теперь же в политике конфиденциальности появилось указание на то, что "обработка личных данных включает как автоматические методы, а также может происходить вручную (с использованием сотрудников)".

Ранее корпорации Apple, Google, а совсем недавно и Facebook приостановили допуск своих сотрудников в таких аудиоматериалов.

Что такое Cortana?Это виртуальный голосовой помощник с элементами искусственного интеллекта для Windows 10, Android и iOS, впервые продемонстрирован в 2014 году, а программа Skype Translator, способна практически мгновенно осуществлять перевод, появилась в октябре 2015 года.

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