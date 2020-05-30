Британская иллюстратор Вивьен Шварц рассказала, как они с командой проводят онлайн-совещания. Они решили отказаться от популярного сервиса для видеоконференций Zoom и проводят совещания в игре Red Dead Redemption.

"Приятно сидеть у костра и обсуждать проекты под вой волков ночью", – пояснила иллюстратор.

Почему прибегли к такому решению

Команда Вивиен, как и многие другие перешла на удаленный режим работы. Следовательно, обсуждение проектов перенесли в режим онлайн. Сначала команда использовала видеоконференции в Zoom.

И это для них казалось скучным, поэтому решили перейти на онлайн-встречи в игре Red Dead Redemption.



Оригинальное совещание / Фото: hype.tech

Казусы

Однако, случаются и казусы. Например, лагерь, где происходит встреча, внезапно исчезает и пользователь оказывается среди темного леса с волками. Также случается, что не все приглашенные на встречу сразу находят дорогу в лагерь.

Случается, что на команду нападают воинственные отряды, но на битву отведено всего 5 минут времени. Это в команде расценивают как перерыв на кофе.