В рамках презентации WWDC 2020 Apple представила новую macOS – Big Sur. Операционка получила дизайн в стиле iOS и ряд интересных обновлений.

24 канал следил за презентацией и выбрал самые важные и интересные детали о новой macOS Big Sur от Apple.

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Меню настроек

В системе сделали новое меню настроек, которое открывается в верхнем правом углу. Также добавили поддержку виджетов из мобильных систем.

Многие кнопки теперь хромированы и подсвечиваются при наведении курсора мыши. Полупрозрачности стало больше, а значки приложений в Dock напоминают их аналоги в iOS.



Меню настроек изменилось в направлении iOS

macOS Big Sur впервые выводит Control Center на рабочий стол с быстрым доступом к яркости и другим параметрам.

Центр уведомлений в macOS теперь похож на версию для iOS – там есть группировки и много стилей интерфейса. Система виджетов iOS 14 также доступна в macOS.

Приложения и виджеты

Многие приложения получили редизайн, включая "Почту", "Фото", "Заметки" и iWork. Apple представила новую функцию поиска в сообщениях, в том числе новый интерфейс выбора фотографий. Приложение "сообщение" было обновлено – есть выбор фотографий и Memoji.



Приложения новой macOS получили много изменений

Mac Catalyst получает новые функции, включая собственное масштабирование экрана и обновленные элементы управления. Это должно помочь приложениям Mac Catalyst лучше работать на новой платформе.

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Safari

Обновили браузер Safari. Теперь он умеет отслеживать все трекеры, которые используют сайты для сбора информации о пользователях – отдельные трекеры можно заблокировать.



Safari получил поддержку расширений и улучшение конфиденциальности

Браузер получил поддержку расширений, они устанавливаются как приложения через AppStore. Также в Safari встроили переводчик.