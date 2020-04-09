Вторая попытка: Boeing повторно запустит космический корабль Starliner

Компания Boeing планирует еще раз запустить свой космический корабль CST-100 Starliner в беспилотный полет к МКС после неудачного первого запуска в декабре 2019 года. В компании надеются, что со второй попытки удастся правильно выполнить все действия, которые нужно выполнить во время первого полета.

Что говорит Boeing

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"Еще один полет без экипажа позволит нам выполнить все задачи летных испытаний и оценить эффективность Starliner. Если он пройдет удачно, мы начнем работу над запуском корабля с астронавтами на борту", – говорится в заявлении Boeing.

В компании подтвердили, что второй полет назначен на осень 2020 года, как ранее сообщала газета The Washington Post. Boeing уже выделила деньги на проведение повторного запуска – в январе стало известно, что компания оставит 410 миллионов долларов на этот случай.

Реакция NASA на такое решение

В NASA поддержали решение Boeing провести еще один беспилотный полет Starliner. По словам представителей космического агентства, если бы Boeing настояла на запуске корабля с астронавтами, им пришлось бы собирать комиссию и проводить анализ и оценки рисков такого полета.



Starliner так и не долетел до МКС

Однако компания сама предпочла провести еще одну беспилотную миссию, поэтому все выводы о возможных полетах корабля с астронавтами на борту агентство сделает уже по его результатам.

Что известно о неудачном запуске корабля

В конце декабря прошлого года Starliner запустили к МКС с авиабазы ​​на мысе Канаверал. Корабль доставляла ракета-носитель Atlas V. После отделения первой ступени в системе расчета времени полета Starliner произошел сбой – она ​​неправильно учла расходы топлива, из-за чего корабль не смог пристыковаться к Международной космической станции.

Сбой на Starliner не позволил запустить основные двигатели на необходимой мощности в нужное время, из-за чего корабль вышел на неправильную орбиту. В результате ошибки он так и не добрался до МКС и был вынужден завершить свою миссию и вернуться на Землю раньше, чем планировалось.

Через два дня после запуска капсула корабля благополучно приземлилась на парашютах в пустыне Нью-Мексико на территории США.

В чем проблема и почему она возникла

2 марта в компании признали проблемы с софтом Starliner – вице-президент Boeing Джон Малхолланд рассказал, что инженерам просто не хватило времени, полностью проверить системы корабля. Он заявил, что для выявления всех ошибок им придется перепроверять каждую строку кода программного обеспечения.

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Однако времени у инженеров было в обрез – NASA требовало выполнения контрактных обязательств, с которыми Boeing и так затянула, в результате чего отложение запуска Starliner стало невозможным и компания пошла на риск, учитывая, что это был беспилотный полет.

Сейчас же у инженеров достаточно времени, чтобы устранить все недостатки, а в будущем Boeing отнесется к предполетным тестам с большей ответственностью,

– подчеркнул Малхолланд.

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