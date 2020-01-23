Вторая Земля? Почему нам нужно вернуться к изучению Венеры

Венера имеет почти такие же размеры, как и Земля, состоит из почти такого же материала и вращается вокруг той же звезды. Казалось бы, Венера должна иметь схожие условия и на поверхности, но они кардинально отличаются от земных.

Температура на поверхности этой планеты достигает 500 градусов, атмосфера насыщена углекислым газом, по небу плывут облака из серной кислоты. Почему так получилось?

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Вторая Земля?

Как утверждают ученые, Венера когда-то могла иметь такие же условия, как современная Земля. В прошлом планета могла даже иметь океаны на поверхности. По мере того, как Солнце становилось все горячее и ярче (естественные последствия старения звезд), на Венере росли температуры поверхности, постепенно испаряя все воды океанов и морей.

Имея огромное количество водяного пара в атмосфере, планета превратилась в огромный парник, который еще больше повышал температуру. Значительное внутреннее тепло планеты продолжало производить магму, которая выливалась потоками лавы.

Так могла когда-то выглядеть Венера

Трудности с исследованием

Ученые пока не знают, что послужило причиной столь больших различий в формировании поверхности Венеры и Земли, даже если эти две планеты изначально и имели одинаковые условия. Люди пока знают о Венере значительно меньше, чем о других планетах Солнечной системы, в частности потому, что эта планета во многом уникальна.

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Например, для наблюдения за густыми серными облаками и поверхностью нужен мощный радиолокатор. Следовательно исследовать поверхность Венеры значительно сложнее, чем видимые поверхности Луны или Меркурия. А высокая температура поверхности (470 градусов) означает, что обычная электроника не сможет работать там больше нескольких часов.

Поверхность Венеры, фото аппарата "Венера-13"

Это вовсе не Марс, где роверы могут ездить по поверхности более десяти лет. Из-за тепла и скрытой от человеческого глаза поверхности, в течение последних нескольких десятилетий Венеру исследовали так мало.

В 21 веке было снаряжено две миссии на Венеру: «Венера Экспресс» Европейского космического агентства, которая действовала с 2006 по 2014 год, и космический корабль "Акацуки" Японского аэрокосмического агентства, который до сих пор находится на орбите.

Ранее также исследовали Венеру: между 1960 и 1980-ми годами. Туда было отправлено около 35 миссий. Миссия NASA Mariner 2 был первым космическим кораблем, который получил первые снимки, пролетая мимо Венеры в 1962 году.

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Первые изображения поверхности мы получили из советского аппарата Венера-9 после того, как он успешно приземлился в 1975 году. Но последняя миссия, которую NASA запустила на Венеру, состоялась в 1989 году. Космический корабль "Магеллан" прислал нам фото почти всей поверхности благодаря радиолокационному методу исследования, перед тем, как сгорел в атмосфере планеты в 1994 году.

Миссия "Магеллан", 1982 год

Назад на Венеру?

За последние несколько лет рассматривалось несколько миссий от NASA и Европейского космического агентства. Сейчас исследователи ищут новые методы радиолокационного исследования, пока больше времени уделяя Марсу и Луне.

Исследование Венеры потребует времени и денег, которое все же того стоит. Возможно, мы сможем наконец понять, почему и когда Венера стала такой, какой она есть сейчас. Мы сможем понять, как может развиваться и наша Земля.

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