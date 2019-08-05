Вторую партию смартфона Black Shark 2 Pro раскупили меньше чем за час

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Смартфон Black Shark 2 Pro
Смартфон Black Shark 2 Pro / www.ixbt.com

Всего несколько дней назад компания Xiaomi официально представила новое поколение своего игрового смартфона Black Shark 2 Pro. Первая партия новинки разошлась с бешеной скоростью.

4 августа стала доступна вторая партия этого смартфона – она вызвала не меньший ажиотаж. Модели были доступны всего 50 минут, после чего на сайте компании появилось сообщение – "нет в наличии".

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Уже сегодня, 5 августа, стартует третий этап продаж.

Чем интересен. Black Shark 2 Pro получил 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей. Он работает на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Емкость батареи составляет 4000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Также новинка может похвастаться жидкостной системой охлаждения.

Цена

  1. Версия Black Shark 2 Pro со 128 ГБ встроенной памяти оценена в 435 долларов (10 900 гривен);
  2. При этом модификация с 256 ГБ хранилища стоит 508 долларов (12 700 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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