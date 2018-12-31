Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому

Пришло время подводить итоги и нам однозначно будет что вспомнить. По сравнению с последними годами человечество сделало действительно значительный рывок в космической отрасли. В течение 2018 года произошло очень много знаковых событий как в исследовательском русле, так и в частной сфере.

Мы обойдем запуски ракет, ведь об этом вы можете почитать в нашем материале. Здесь есть невероятно крутой запуск Falcon Havy с одновременным приземлением двух ракет носителей – зрелище просто захватывает дух.

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Техно 24 сосредоточилось на знаковых проектах для развития отрасли. В 2018 году человечество достигло немалых результатов в космосе. Мы расскажем вам о наиболее важных из них.

Запуск исследовательского зонда Паркер для исследования атмосферы Солнца

Аппарат был запущен в октябре 2018 года. Сейчас зонд уже успел приблизиться к Солнцу и даже сделал первый спуск в атмосферу звезды. Так близко к нашему главному источнику энергии еще никто не приближался. Эта миссия поможет нам гораздо лучше понять процессы, происходящие внутри Солнца.

После прохождения перигелия 5 ноября через два дня "Паркер" сообщил, что все его системы и приборы успешно выдержали сближение со звездой и работают в штатном режиме. Фаза первого сближения Parker Solar Probe полностью закончилась 11 ноября, после чего аппарат приступил к передаче собранных научных данных на Землю.



Первые фото зонда на пути к Солнцу / NASA

"Паркер" должен осуществить 24 сближение с Солнцем. Во время этих сближений он, как ожидается, будет устанавливать новые рекорды: так, ближайшее расстояние, на которое он должен подойти к звезде – примерно 6,16 миллиона километров, а максимальная скорость, которой он должен достичь, – примерно 692 тысячи километров в час.

Китайская миссия на удаленную сторону Луны

Миссия Chang'e 4 была запущена 8 декабря 2018 года на борту ракеты "Великий поход 3В". 1 января 2019 года аппарат вышел на орбиту вокруг нашего естественного спутника и приготовился к спуску. 3 января состоялось историческое для всего человечества событие. В 4:26 по киевскому времени аппарат Chang'e 4 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.





Лунный велосипед на поверхности спутника Земли / CNSA

Научными задачами миссии будут астрономические наблюдения на низких частотах радиодиапазона, проведение осмотров местности и форм рельефа, анализ минерального состава и структуры верхних слоев лунной поверхности, а также изучение нейтронного излучения и нейтральных атомов, что позволит составить представление об условиях на обратной стороне Луны, согласно CNSA .

Старт и посадка NASA InSight на Марс

Спусковой модуль InSight конце ноября успешно сел на равнине Элизий возле экватора Марса. Аппарат оборудован сейсмографом, а также геофизическим термометром, который планируется установить в пятиметровой скважине для измерений температуры планеты. Один из приборов будет отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в ее недрах и лучше понять внутреннюю структуру.

Сначала в NASA собирались отправить InSight к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, запуск перенесли на первую половину 2018 года.



Первое фото зонда InSight на Марсе / NASA

После посадки зонд успешно развернул солнечные батареи и установил сейсмометры и бур HP3. Ученые рассчитывают, что все операции по установке и бурению будут завершены примерно через месяц.

Сейчас аппарат успешно занимается исследованием геологии красной планеты. На борту зонда есть все необходимые устройства и целая лаборатория для исследования образцов почвы и пород. Мы все следили за спуском аппарата и помним первые фото и "селфи" с поверхности Марса. К слову аппарат продолжает, время от времени, радовать нас яркими снимками поверхности планеты.

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Японская миссия Хаябуса к астероиду Рюгу

Автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с околоземного астероида 162173 Ryugu, который принадлежит к астероидам класса С. Аппарат успешно прибыл к астероиду 27 июня и вышел на стабильную 20-километровую орбиту вокруг него. По плану научная программа миссии продлится полтора года, во время которых аппарат будет исследовать Рюгу с орбиты, а также при подлете к нему выстрелит по поверхности устройством SCI (Small Carry-on Impactor), состоящем из медного снаряда и заряда взрывчатки, тем самым исследователи получат возможность изучить состав верхнего слоя почвы астероида.

21 сентября 2018 года станция "Хаябуса-2" снизилась до высоты в 55 метров от поверхности Рюгу и сбросила на нее два небольших модули MINERVA-II. Модули Rover-1A и 1B имеют диаметр 18 сантиметров каждый, высоту 7 сантиметра и вес около 1,1 килограмма. Они оснащены камерами, датчиками для измерения температуры почвы, оптическими датчиками, акселерометром и гироскопом и способны перемещаться по поверхности астероида благодаря прыжковому механизму. 22 сентября на Землю пришло подтверждение успешной посадки модулей, которые сейчас находятся в работоспособном состоянии и отправляют новые фотографии, сделанные во время передвижений по поверхности Рюгу.



Детальное фото поверхности астероида Рюгу / jaxa

3 октября "Хаябуса-2" сбросил на Рюгу еще один зонд MASCOT, оснащенный большим количеством инструментов, в том числе инфракрасным гиперспектральным микроскопом, радиометром и магнитометром.

За 17 часов MASCOT три раза изменил свою позицию и передал все собранные данные на основной зонд. Главный этап миссии "Хаябуса-2" – сбор грунта с поверхности астероида – отложили на 2019 год.

Американская миссия OSIRIS-Rex к астероиду Бенну

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена в космос 8 сентября 2016 года. Целью миссии стал 500-метровый околоземное астероид (101955) Бенну, суммарно она продлится около семи лет. Бенну входит в группу Аполлонов и относится к углеродным астероидам спектрального класса, изучение подобных объектов может дать важную информацию о формировании и эволюции Солнечной системы. Кроме того, считается, что богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, могут быть ответственны за поставки аминокислот и воды на молодую Землю.



Фото астероида Бенну / NASA

Кроме изучения состава почвы станция получила множество снимков поверхности Бенну с помощью оптической системы OCAMS, которые подтвердили и уточнили компьютерную модель астероида, разработанную еще в 2013 году научной группой миссии под руководством Майкла Нолана. Поверхность Бенну заполнена камнями разных размеров и небольшим количеством скал. Однако, количество валунов на поверхности выше, чем ожидалось, а вблизи южного полюса астероида находится огромная скала, имеющая ширину 55 метров и высоту 50 метров.

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Во время исследования объекта космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил в поверхностном слое астероида признаки существования минералов, которые в прошлом контактировали с жидкой водой.

Запуск европейско-японской миссии BepiColombo для исследования Меркурия

Аппарат был запущен 25 октября 2018 года. Впереди много тяжелых и ответственных моментов. В состав экспедиции входят два научных зонда, а также перелетный модуль, которому предстоит корректировать орбиту аппаратов. По прибытии на стабильную орбиту вокруг Меркурия зонды разделятся и начнут свои основные научные миссии на разных орбитах.



Первое фото BepiColombo на пути к Меркурию / ESA

Один из них будет изучать поверхность Меркурия, а второй займется исследованием магнитного поля планеты. Вскоре после запуска BepiColombo прислал первые снимки, а в декабре состоялось первое успешное включение научных приборов.

Запуск космического телескопа NASA TESS

В мае TESS прислал на Землю свой первый тестовый снимок, но официально приступил к работе только 25 июля 2018 года. Аппарат был запущен в космос 19 апреля 2018 года.

Найденные космическим телескопом кандидаты в экзопланеты изучаются с помощью наземных телескопов и космического телескопа James Webb, который должен заменить Hubble. Запуск этого телескопа запланирован на весну 2021 года.

Телескоп TESS позиционируется как частичная замена телескопа "Кеплер". Новый телескоп, разработан Массачусетским технологическим институтом и NASA. Он будет так же, как и "Кеплер", искать планеты транзитным методом, отслеживая изменение блеска звезды при прохождении планеты по ее диску. Основное отличие новой миссии заключается в том, что ученые будут исследовать объекты, удаленные не дальше, чем на 300 световых лет – "Кеплер" изучал звезды в пределах трех тысяч световых лет.

TESS оснащен четырьмя телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, которые работают в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Каждый из этих телескопов имеет поле зрения 24 на 24 градуса, и они направлены таким образом, что вместе образуют единое поле зрения в виде вытянутой полосы. Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения и за два года основной миссии создаст карту, которая покрывает 85 процентов всей небесной сферы.

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Впереди нас ждет множество новых открытий и исследований. Не успел начаться 2019 год, как зонд New Horizons пролетел мимо одного из самых отдаленных исследуемых объектов в солнечной системе Ultima Thule. Китайская миссия Chang'e 4 высадилась на обратную сторону Луны и начала свою длительную работу. В течение года планируется выполнить 180 ракетных запусков. SpaceX готовит тестовый полет своего пилотируемого корабля Crew Dragon. А еще миссия по исследованию Юпитера и запуск индийского корабля "Чандраян-2". Чтобы не пропустить все эти события следите за разделом Техно. Мы будем держать вас в курсе всех важных космических событий.