Выдержит ли слайдер Xiaomi Mi Mix 3 испытание на прочность: видео

После презентации Xiaomi Mi Mix 3 у пользователей появилось множество вопросов надежности и прочности смартфона в форм-факторе слайдера. Известный техноблогер Зак Нильсон решил развеять все сомнения относительно новинки и испытал Xiaomi Mi Mix 3 на прочность.

Об этом сообщает 4PDA.

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Напомним, Xiaomi Mi Mix 3 получил практически безрамочный 6,4-дюймовый дисплей без вырезов, а фронтальная камера выдвигается вместе с задней частью корпуса с помощью специального механизма слайдера.

При осмотре устройства блоггер обратил внимание на щель между передней и задней частями, куда с легкостью могут попасть пыль и песок, повреждая тем самым гаджет изнутри.

Спереди смартфон прикрыт закаленным стеклом, которое царапается так же легко, как и у любого другого современного смартфона. Зато для задней крышки в Xiaomi использовали керамику, повредить которую гораздо сложнее. Боковая рамка, все кнопки и лоток для SIM-карт выполнены из металла.

Испытание на прочность Xiaomi Mi Mix 3 – смотрите видео

Блогер считает, что из-за конструкции Mi Mix 3 окажется хрупким. Но согнуть аппарат не получилось – смартфон сохранил свою форму и продолжил нормально работать.

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