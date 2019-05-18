Выдвижная камера смартфона OnePlus 7 Pro может поднять тяжелый бетонный блок: видео

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OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro / Фото из открытых источников

Презентация флагманского смартфона OnePlus 7 Pro состоялась лишь 14 мая, однако за эти дни новинка успела стать объектом ряда испытаний. Разработчики решили продемонстрировать впечатляющие возможности OnePlus 7 Pro: они опубликовали видео, которое демонстрирует возможности выдвижной камеры (и это не фотовозможности).

На видео можно увидеть, как выдвижная фронтальная камера OnePlus 7 Pro поднимает блок весом 49,2 фунта (около 22,3 килограмма), который прикреплен к механизму тросом.

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Надежность выдвижного механизма. Как сообщает Engadget, разработчики отмечают, что выдвижная камера делает флагманский смартфон по-настоящему полноэкранным. Также говорится о том, что подвижный механизм фронтальной камеры был серьезно протестирован и способен выдержать более 300 000 перемещений из одного положения в другое.

Выдвижная камера OnePlus 7 Pro поднимает блок весом более 20 килограмм – смотрите видео

Это свидетельствует о том, что даже при интенсивном использовании он может функционировать более пяти лет. Стоит отметить, что в случае падения смартфона фронтальная камера может складываться автоматически.

Достоверность тестов. Выпущенное разработчиками видео подтверждает прочность конструкции. Однако стоит сказать о том, что подобные тесты находятся под пристальным контролем и проводятся с определенной целью, поэтому их нельзя считать лучшим доказательством прочности выдвижного блока фронтальной камеры.

Цена смартфона. Напомним, OnePlus 7 Pro стал самым дорогим смартфоном производителя, поскольку стоимость базовой модели находится на уровне 660 долларов.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны OnePlus
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