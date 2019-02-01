Выглядит интересно: Новая "жабка" от Motorola появилась на рендерных фото

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Новая "жабка" от Motorola
Новая "жабка" от Motorola

Бренд Motorola хочет восстановить свой очень популярный телефон-лягушку RAZR. По слухам, устройство должно появиться уже в этом году, однако его характеристики и внешний вид пока держат в тайне.

Как сообщает Yankodesign, дизайнер Саранги Шет создал рендеры новинки на основе патента, который представила Motorola.

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Новый RAZR в сложенном виде снаружи имеет квадратную форму. А в разложенном состоянии он будет выглядеть как смартфон с гибким экраном. В раскладном виде экран будет иметь соотношение сторон 19:8, закругленные края и вырез.

При этом в сложенном виде устройство имеет небольшой вспомогательный дисплей, а также камеру в верхней части телефона. Внизу будет размещен датчик отпечатков пальцев.

Motorola RAZR 2019 могут представить уже в этом месяце.

Нова «жабка» від Motorola
Рендеры "жабки" Motorola

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Теги: Техно Motorola Смартфоны
Источник: Техно
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