Выглядит интересно: Xiaomi выпустила зубную щетку с цветным сенсорным экраном

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Xiaomi выпустила зубную щетку с сенсорным экраном
Xiaomi выпустила зубную щетку с сенсорным экраном

Китайский производитель Xiaomi разработал новый интересный продукт – зубную щетку Oclean X Smart Electric Toothbrush. Она не только автоматически чистит зубы, но и получила цветной сенсорный дисплей.

Как пишет gagadget.com, новинка получила пластиковый корпус с защитой от воды IPX7, прорезиненными вставками и съемными насадками.

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Для чего нужен экран. Щетка оснащена цветным сенсорным дисплеем овальной формы. На нем отображается время, погода, режимы и интенсивность чистки, информация о состоянии зубов и прочее.

Ранее подобную информацию можно было увидеть в приложении на смартфоне.

Oclean X Smart Electric Toothbrush
Щетка получила сенсорный дисплей

Кроме того, новинка укомплектована специальным зарядным устройством, которое крепится на горизонтальную и вертикальную поверхности.

Цена. Oclean X Smart Electric Toothbrush оценена в 43 доллара (1200 гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Гаджеты
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