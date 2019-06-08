Выглядит интересно: Xiaomi выпустила зубную щетку с цветным сенсорным экраном
Китайский производитель Xiaomi разработал новый интересный продукт – зубную щетку Oclean X Smart Electric Toothbrush. Она не только автоматически чистит зубы, но и получила цветной сенсорный дисплей.
Как пишет gagadget.com, новинка получила пластиковый корпус с защитой от воды IPX7, прорезиненными вставками и съемными насадками.
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Для чего нужен экран. Щетка оснащена цветным сенсорным дисплеем овальной формы. На нем отображается время, погода, режимы и интенсивность чистки, информация о состоянии зубов и прочее.
Ранее подобную информацию можно было увидеть в приложении на смартфоне.
Щетка получила сенсорный дисплей
Кроме того, новинка укомплектована специальным зарядным устройством, которое крепится на горизонтальную и вертикальную поверхности.
Цена. Oclean X Smart Electric Toothbrush оценена в 43 доллара (1200 гривен).
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