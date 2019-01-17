Выглядит эффектно: первые "живые" фото Samsung Galaxy S10 Plus опубликовали в сети

Презентацию флагманских смартфонов Samsung запланировали на следующий месяц и в сети начало появляться все больше информации о новинках. Один из пользователей Reddit опубликовал первое фото Samsung Galaxy S10 Plus, на котором видно переднюю панель смартфона.

Об этом сообщает 4PDA.

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Судя по всему, снимок сделан в общественном транспорте, который уже не раз становился источником утечек неанонсироаных гаджетов. В правом верхнем углу дисплея с тонкими рамками разместился овальный вырез для двойной селфи-камеры. Рассмотреть физические элементы управления устройства невозможно – они скрыты массивным защитным чехлом.

Samsung Galaxy S10 Plus засветился в общественном транспорте

По имеющейся информации, новинка получит процессор Exynos 9810 или Snapdragon 855 (в зависимости от региона продаж) и 6/8 ГБ оперативной памяти. Размер встроенного хранилища составит 128/256/512 ГБ в различных конфигурациях. Основная камера будет состоять из трех сенсоров на 16, 12 и 13 мегапикселей. Емкость аккумулятора примерно составит 4 000 миллиампер часов.

Отметим, анонс Samsung Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 и Galaxy S10 Lite состоится во время мероприятия Unpacked уже 20 февраля.

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