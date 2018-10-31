Выглядит невероятно: китайский производитель представил первый в мире гибкий смартфон FlexPai

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Rouyu Technology FlexPai: характеристики и цена
Rouyu Technology FlexPai: характеристики и цена / Фото из свободных источников

Китайская компания Rouyu Technology – один из лидеров в исследовании и разработке гибких цветных дисплеев. Именно китайский производитель первым в мире представил складной смартфон – FlexPai.

Об этом сообщает 4PDA.

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Идея гаджета под названием FlexPai заключается в наличии большого экрана, как у планшета, который при ненадобности можно сложить пополам и пользоваться устройством как смартфоном.

Rouyu Technology FlexPai
Rouyu Technology FlexPai получил 7,8-дюймовый дисплей

В развернутом состоянии владельцу предлагается большой 7,8-дюймовый дисплей, удобный для просмотра видео, игр и чтения. В других случаях он складывается пополам, и получается обычный смартфон с экраном около 4 дюймов. Важно отметить, что дисплей новинки имеет толстые рамки.

Rouyu Technology FlexPai
Механизм работы гибкого смартфона Rouyu Technology FlexPai

По заверениям производителя, устройство гарантированно выдерживает более 200 тысяч сгибаний.

FlexPai работает под управлением фирменной прошивки water OS на базе операционной системы Android. Она адаптируется к изменению размера дисплея и поддерживает работу с двумя дисплеями.

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Например, в сложенном состоянии на одной стороне может быть запущено одно приложение, а на второй – другое. Кроме того, смартфон можно положить на стол в форме "палатки", чтобы смотреть видео или запустить режим умного экрана.

Rouyu Technology FlexPai
Цена Rouyu Technology FlexPai

Rouyu Technology FlexPai построен на базе неизвестного процессора Snapdragon серии 800 и оснащен 6/8 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем на 128/256/512 ГБ и двойной камерой с модулями на 16 и 20 Мп. Кроме того, устройство поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки с зарядкой до 80% за один час.

Новинка будет выходить ограниченными партиями по цене 1 290 долларов (около 34 200 гривен) за модификацию с 6 + 128 ГБ, 1 433 долларов (около 38 000 гривен) – за 8 + 256 ГБ, 1 864 долларов (около 49 400 гривен) – за 8 + 512 ГБ. Также производитель пообещал выпустить версию для разработчиков из стран Европы, Северной Америки и Великой Британии.

Перезентация первого в мире гибкого смартфона Rouyu Technology FlexPai – смотрите видео

 

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Теги: Техно Смартфоны Цены Китай Разработки Обзоры
Источник: Техно
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