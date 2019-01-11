Выглядит невероятно: Lenovo запатентовала гибкий ноутбук
Пока производители потребительской электроники соревнуются в разработке и выпуске гибких смартфонов, компания Lenovo решила пойти дальше. Китайский производитель запатентовал концепт гибкого ноутбука.
Об этом сообщает 4PDA.
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Сопроводительная документация описывает лэптоп оригинального дизайна, лишенный традиционных петель, роль которых выполняет гибкая панель на стыке клавиатуры и OLED-дисплея.
Концепт гибкого ноутбука от Lenovo
Гибкий ноутбук Lenovo может войти в линейку YOGA
Чертежи указывают на то, что сгибаться может и сам экран, позволяя отрегулировать угол своего наклона. В описании также предполагается использование тачскрина вместо обычной матрицы.
Вероятно, речь идет о расширении линейки YOGA – ноутбуки этой серии известны пользователям широкими возможностями регулировки экрана и корпуса лэптопа.
Дата презентации гибкого ноутбука Lenovo пока не известна
Сроки окончания разработки и поступления новинки в продажу компания пока не озвучивала.
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