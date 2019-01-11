Выглядит невероятно: Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

Пока производители потребительской электроники соревнуются в разработке и выпуске гибких смартфонов, компания Lenovo решила пойти дальше. Китайский производитель запатентовал концепт гибкого ноутбука.

Об этом сообщает 4PDA.

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Сопроводительная документация описывает лэптоп оригинального дизайна, лишенный традиционных петель, роль которых выполняет гибкая панель на стыке клавиатуры и OLED-дисплея.



Концепт гибкого ноутбука от Lenovo



Гибкий ноутбук Lenovo может войти в линейку YOGA

Чертежи указывают на то, что сгибаться может и сам экран, позволяя отрегулировать угол своего наклона. В описании также предполагается использование тачскрина вместо обычной матрицы.

Вероятно, речь идет о расширении линейки YOGA – ноутбуки этой серии известны пользователям широкими возможностями регулировки экрана и корпуса лэптопа.



Дата презентации гибкого ноутбука Lenovo пока не известна

Сроки окончания разработки и поступления новинки в продажу компания пока не озвучивала.

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