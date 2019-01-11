Выглядит невероятно: Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

67 Читати новину українською
Lenovo запатентовала гибкий ноутбук
Lenovo запатентовала гибкий ноутбук / Фото из свободных источников

Пока производители потребительской электроники соревнуются в разработке и выпуске гибких смартфонов, компания Lenovo решила пойти дальше. Китайский производитель запатентовал концепт гибкого ноутбука.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Dell представила самый мощный игровой ноутбук в мире Alienware Area-51m

Сопроводительная документация описывает лэптоп оригинального дизайна, лишенный традиционных петель, роль которых выполняет гибкая панель на стыке клавиатуры и OLED-дисплея.

Lenovo
Концепт гибкого ноутбука от Lenovo 

Lenovo
Гибкий ноутбук Lenovo может войти в линейку YOGA

Чертежи указывают на то, что сгибаться может и сам экран, позволяя отрегулировать угол своего наклона. В описании также предполагается использование тачскрина вместо обычной матрицы.

Вероятно, речь идет о расширении линейки YOGA – ноутбуки этой серии известны пользователям широкими возможностями регулировки экрана и корпуса лэптопа.

Lenovo
Дата презентации гибкого ноутбука Lenovo пока не известна

Сроки окончания разработки и поступления новинки в продажу компания пока не озвучивала.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты ноутбук Разработки Lenovo
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
10 января 15:03 Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
595
Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
9 января 21:09 Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
Михайло Года 1846
Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
8 января 21:03 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 1770
Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
8 января 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
Борис Немировський 1134
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11856
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
7 января 16:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
Анастасія Можаровська 601
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук