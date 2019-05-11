Выглядит стильно: Hauwei придумала новое решение для селфи-камеры

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Hauwei придумала новое решение для селф-камеры
Hauwei придумала новое решение для селф-камеры / nl.letsgodigital.org

Мы уже видели немало оригинальных решений, чтобы спрятать фронтальную камеру смартфона. Это и монобровь, и выдвижная камера, слайдер, каплевидный вырез, и "дыра" в экране. Но Hauwei этого мало, поэтому производитель ищет новые способы.

Letsgodigital передает, что производитель уже запатентовал новую технологию, чтобы увеличить дисплей и спрятать фронтальную камеру.

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Что предусматривает патент. Новый смартфон Huawei получит необычный полноэкранный дизайн. Его дисплей не получит ни вырезов и отверстий. И все же камеру разместили на передней стороне. Верхняя часть смартфона закругленная, именно в этой небольшой выпуклости и разместили датчик камеры.

Что касается основной камеры — то она размещена на традиционном месте — на тыльной панели. Она имеет два датчика, а ниже размещены светодиодная вспышка и дактилоскопический датчик.

Hauwei придумала нове рішення для селфі-камери

Выглядит экран неплохо

Также внизу видно разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Для чего это Huawei. Сейчас китайская компания занимает второе место в мировом рейтинге производителей смартфонов, уступая только Samsung. При этом китайцы не скрывают амбиций стать лучшими. Для этого Hauwei нужно создавать действительно уникальные продукты.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Huawei
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