24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли: причины и новая дата релиза

16 Читати новину українською
Cyberpunk 2077: новая дата выхода игры / Скриншот с видео

Много студий запланировали релизы своих самых громких проектов на весну 2020 года. Одним из наиболее ожидаемых – был Cyberpunk 2077. Почему был? Потому что польская студия CD Projekt RED перенесла релиз долгожданной игры.

Новая дата релиза

К теме: Игра Diablo 4 от Blizzard: трейлер, системные требования и дата выхода

Руководство CD Projekt опубликовало небольшое текстовое обращение к своим поклонникам. Суть послания Марчина Ивиньского и Адама Бадовского предельно проста: дату релиза Cyberpunk решили передвинуть с 16 апреля на 15 сентября 2020 года.

Причины переноса даты релиза

Авторы утверждают, что новинка готова и в нее можно уже играть, но им хочется большего. Поскольку это огромный проект с масштабным городом и множеством историй, они жаждут сделать все идеально и несколько месяцев разработки им в этом помогут.

Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Стоит отметить, что новость о переносе Cyberpunk удивила не всех: некоторые уже давно подозревали, что поляки не успеют вовремя. В частности, соучредитель Rock, Paper, Shotgun Джон Уокер заявлял, что съест свои штаны, если игра выйдет в апреле.

Другая игра студии тоже выйдет с опозданием

Как оказалось, мультиплеерный проект за Cyberpunk 2077 тоже опоздает. Во время разговора с инвесторами старший вице-президент по развитию бизнеса Михал Новаковский подчеркнул, что премьеры в 2021 году можно не ждать. Кроме того, он отметил, что это и есть тот самый таинственный AAA-проект, который разрабатывают параллельно "киберпанку".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
сегодня
52691
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно CD Projekt Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 52691
16 января 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 642
15 января 21:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 285
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 150
14 января 19:35 Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя
Ірина Полицька 113
Новости
Больше новостей
Залиште відгук