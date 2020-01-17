Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли: причины и новая дата релиза
Много студий запланировали релизы своих самых громких проектов на весну 2020 года. Одним из наиболее ожидаемых – был Cyberpunk 2077. Почему был? Потому что польская студия CD Projekt RED перенесла релиз долгожданной игры.
Новая дата релиза
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Руководство CD Projekt опубликовало небольшое текстовое обращение к своим поклонникам. Суть послания Марчина Ивиньского и Адама Бадовского предельно проста: дату релиза Cyberpunk решили передвинуть с 16 апреля на 15 сентября 2020 года.
Причины переноса даты релиза
Авторы утверждают, что новинка готова и в нее можно уже играть, но им хочется большего. Поскольку это огромный проект с масштабным городом и множеством историй, они жаждут сделать все идеально и несколько месяцев разработки им в этом помогут.
Трейлер игры Cyberpunk 2077 – смотрите видео
Стоит отметить, что новость о переносе Cyberpunk удивила не всех: некоторые уже давно подозревали, что поляки не успеют вовремя. В частности, соучредитель Rock, Paper, Shotgun Джон Уокер заявлял, что съест свои штаны, если игра выйдет в апреле.
Другая игра студии тоже выйдет с опозданием
Как оказалось, мультиплеерный проект за Cyberpunk 2077 тоже опоздает. Во время разговора с инвесторами старший вице-президент по развитию бизнеса Михал Новаковский подчеркнул, что премьеры в 2021 году можно не ждать. Кроме того, он отметил, что это и есть тот самый таинственный AAA-проект, который разрабатывают параллельно "киберпанку".
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