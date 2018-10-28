Выпуск бюджетных смартфонов мог привести LG к банкротству

Компания LG Electronics опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2018 года. LG удалось увеличить свои доходы за счет отказа от производства бюджетных смартфонов.

Об этом сообщает Ferra.

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Компания получила общий объем продаж в 13,76 миллиарда долларов и операционную прибыль в 667,7 миллионов. Это самый высокий показатель прибыли среди трех кварталов текущего года и на 45% выше по сравнению с результатом аналогичного квартала прошлого года.

По словам производителя, его мобильное подразделение существенно сократило убытки. Да, все верно, мобильное направление LG убыточно. Сокращение убытков компания списывает на новую стратегию, в рамках которой она отказалась от бюджетных моделей и сосредоточилась на среднем классе и флагманах.



Смартфон LG V40 ThinQ

Мобильное подразделение получило за квартал доход с продаж в объеме 1,82 миллиарда долларов, а операционный убыток составил 130,5 миллионов долларов. В четвертом квартале компания возлагает большие надежды на новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ.

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