Выпуск бюджетных смартфонов мог привести LG к банкротству

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Выпуск бюджетных смартфонов мог привести LG к банкротству
Выпуск бюджетных смартфонов мог привести LG к банкротству / Фото из свободных источников

Компания LG Electronics опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2018 года. LG удалось увеличить свои доходы за счет отказа от производства бюджетных смартфонов.

Об этом сообщает Ferra.

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Компания получила общий объем продаж в 13,76 миллиарда долларов и операционную прибыль в 667,7 миллионов. Это самый высокий показатель прибыли среди трех кварталов текущего года и на 45% выше по сравнению с результатом аналогичного квартала прошлого года.

По словам производителя, его мобильное подразделение существенно сократило убытки. Да, все верно, мобильное направление LG убыточно. Сокращение убытков компания списывает на новую стратегию, в рамках которой она отказалась от бюджетных моделей и сосредоточилась на среднем классе и флагманах.

LG V40 ThinQ
Смартфон LG V40 ThinQ

Мобильное подразделение получило за квартал доход с продаж в объеме 1,82 миллиарда долларов, а операционный убыток составил 130,5 миллионов долларов. В четвертом квартале компания возлагает большие надежды на новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ.

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: Техно
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