Выпустили модульный ноутбук с возможностью апгрейда

С каждым годом ноутбуки становятся все тоньше, но вместе с тем они догоняют по производительности настольные компьютеры. Однако у таких устройств есть существенный недостаток – невозможность полноценного апгрейда. Зачастую производители позволяют заменить лишь накопитель и оперативную плату. Берлинский стартап MNT Research GmbH решил исправить ситуацию.

Команда инженеров создала модульный лэптоп, который благодаря возможности модернизации будет актуален не менее 10 лет, рассказывает Geeky-gadgets.

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Модульный ноутбук MNT Reform

Первый прототип модульного ноутбука MNT Reform был показан на краудфандинговой платформе Crowd Supply еще в декабре 2018 года. Около года продолжались внутренние тесты. Инженеры сообщают, что большая часть комплектующих с тех пор была переделана с нуля. Недавно они объявили о готовности устройства к выпуску и начали принимать заказы. Главной особенностью компьютера разработчики называют возможность полной модернизации после покупки, что позволит ноутбуку оставаться актуальным до десяти лет.

Мы спроектировали MNT Reform так, чтобы он был максимально открытым и прозрачным, а также поддерживал бесплатный и открытый программный код. Мы предлагаем заглянуть под капот, настроить и даже отремонтировать его самостоятельно,

– рассказывают создатели о своем детище.



Модульный ноутбук MNT Reform

Радикальные меры безопасности

Еще одной фишкой устройства стало отсутствие в нем инструментов наблюдения и контроля. MNT Reform лишен микрофона и камеры, а значит никогда не будет шпионить за владельцем. Но главное, что в нем применяются общедоступные компоненты, которые пользователь сможет самостоятельно заменить при необходимости.

На видео ноутбук MNT Reform:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MNT Reform Дисплей IPS, 12,5 ", 1920х1080

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4 ГБ, LPDDR4 ОС Установлена ​​Debian GNU / Linux 11

Установлена ​​Debian GNU / Linux 11 ВесОколо 1,9 кг

Кроме того, MNT Reform получил поддержку большинства современных интерфейсов (USB, Wi-Fi и другие). Он оснащен модульной механической клавиатурой с подсветкой, прочным алюминиевым корпусом и батарей, обеспечивающей до пяти часов автономной работы.

Цена

За безопасный модульный ноутбук создатели просят от 1300 долларов в зависимости от конфигурации.

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