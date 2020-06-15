Американская дизайнер Сара Салли выпустила коллекцию украшений и аксессуаров, которые прикрывают некоторые черты лица пользователя и его тело. Таким образом, якобы, можно защитить владельца от цифровой слежки.

Как передает издание Dezeen, линейка получила название Orwell (в честь Джорджа Оруэлла, автора романа-антиутопии "1984").

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Детали

В линейку вошли аксессуары для лица, груди и ног. Они имеют волнообразную форму, некоторые из них украшены жемчужинами.

Украшения изготовлены из светоотражающего материала, который создает игру света и теней, благодаря чему черты искажаются и нарушается симметрия.



Украшение защищает от считывания сердечного ритма /Фото: dezeen.com

А работает?

Как убеждает автор, эти украшения могут защитить пользователей от системы распознавания лиц, считывания сердечного ритма и отслеживания пройденной дистанции и другие.

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Работы уже прошли тестирование, которое показало – степень достоверности Amazon Rekognition снизилась до 92%. Так что это очень хороший вариант. Ведь, например, в судах США могут использовать доказательства со степенью достоверности 99%.



Украшение защищает от отслеживания пройденной дистанции / Фото: dezeen.com