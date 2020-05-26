Вышел Battle Pass 2020 для Dota 2: новые модели героев и система гильдий
Компания Valve выпустила боевой пропуск для Dota. Особенностью пропуска является то, что 2,25% от всех продаж, связанных с ним, идут в призовой фонд The International. Очередной турнир должен был пройти в августе 2020 года, но из-за пандемии Valve была вынуждена перенести его.
24 канал детально ознакомился с обновлениями, которые реализовала компания Valve в Battle Pass 2020.
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Новые модели героев
Обладатели Боевого пропуска для Dota 2 могут получить новые модели для Anti-Mage и Pudge за достижение определенных уровней.
Новая модель героя Pudge достанется вам, если вы достигнете 255-го уровня боевого пропуска, а модель героя Anti-Mage можно получить за достижение 305-го уровня.
Система гильдий
Впервые в Боевом пропуске появилась система гильдий. Вступить в гильдию сможет кто угодно, но создать ее могут только владельцы боевого пропуска. Вместе с группой единомышленников вы сможете поднимать уровень гильдии и получать дополнительные награды.
Еженедельно участники смогут выполнять испытания, прокачивать уровень гильдии и получать награды. Обычные матчи в Dota 2 также будут приносить очки и повышать уровень гильдии.
Игрокам, вступившим в клан, будут доступны персональные ежедневные испытания. Выполняя квесты пользователи будут получать очки боевого пропуска, а также баллы для прокачки гильдии.
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Другие нововведения
- Игроки смогут нанимать героев за золото, создавать их двухзвездочные и трехзвездочные версии, продавать их и получать прибыль.
- Каждую неделю игроки буду получать жетоны заказа. Они нужны для того чтобы выдать заказ на вражеского героя. Союзники увидят предложение и таймер. Тот, кто сумеет убить цель за отведенное время, получит 200 очков. Игрок выдавший заказ не может стать исполнителем.
- В рамках программы "Дар щедрости" игроки могут подарить боевой пропуск друзьям.
- Можно делать прогнозы и получать за них боевые очки.
- После каждого матча вы увидите обновленный экран лучших игроков.
- Перед началом игры ваш герой сможет использовать разные анимации, насмешки и реплики.
- Во время паузы вы сможете сыграть в 3 мини-игры.
- Система ставок дополнена сериями выигрышей. Каждую неделю вы получаете по 10 фишек, но это число увеличивается с уровнем боевого пропуска. Каждая из них принесет вам боевые очки.