Вышел Battle Pass 2020 для Dota 2: новые модели героев и система гильдий

Компания Valve выпустила боевой пропуск для Dota. Особенностью пропуска является то, что 2,25% от всех продаж, связанных с ним, идут в призовой фонд The International. Очередной турнир должен был пройти в августе 2020 года, но из-за пандемии Valve была вынуждена перенести его.

24 канал детально ознакомился с обновлениями, которые реализовала компания Valve в Battle Pass 2020.

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Новые модели героев

Обладатели Боевого пропуска для Dota 2 могут получить новые модели для Anti-Mage и Pudge за достижение определенных уровней.

Новая модель героя Pudge достанется вам, если вы достигнете 255-го уровня боевого пропуска, а модель героя Anti-Mage можно получить за достижение 305-го уровня.



Модель героя Pudge



Модель героя Anti-Mage

Система гильдий

Впервые в Боевом пропуске появилась система гильдий. Вступить в гильдию сможет кто угодно, но создать ее могут только владельцы боевого пропуска. Вместе с группой единомышленников вы сможете поднимать уровень гильдии и получать дополнительные награды.

Еженедельно участники смогут выполнять испытания, прокачивать уровень гильдии и получать награды. Обычные матчи в Dota 2 также будут приносить очки и повышать уровень гильдии.

Игрокам, вступившим в клан, будут доступны персональные ежедневные испытания. Выполняя квесты пользователи будут получать очки боевого пропуска, а также баллы для прокачки гильдии.

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