Выставка CES 2019: что представили в Лас-Вегасе украинцы

11 января завершается одна из крупнейшах в мире выставок техники CES 2019. В США привезли свою продукцию и украинцы. В общем, на CES в рамках украинского павильона было представлено 8 проектов.

Об этом пишет AIN.UA.

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Итак, на CES 2019 были представлены такие украинские продукты:

FunLight

Это стартап, работающий над созданием развлекательных аттракционов в торговых центрах и тематических парках. Для этого используют проекторы и датчики отслеживания движения, чтобы превратить стены и пол в интерактивную поверхность.

Свой пилотный аттракцион FunLight открыли в октябре 2018 года в ТЦ Lavina Mall в Киеве.

Flasty

Эта компания занимается производством 3D-принтеров. В частности, в арсенале профессиональный принтер для крупногабаритной печати Flasty GT, устройство для печати изделий поменьше Flasty SM, а также сервис для удаленной 3D-печати Flasty Jade.



Пищевой 3D-принтер CHOCOLA3D

Также украинцы разработали пищевой 3D-принтер CHOCOLA3D. По словам разработчиков, это первое подобное устройство в мире. Он умеет печатать шоколадные, фруктовые, мясные, сырные изделия на различных пищевых поверхностях: хлебе, печенье, вафлях и так далее.

Jollylook

Проект работает над аналоговым винтажным фотоаппаратом. Jollylook отличается особым внешним видом, а также способностью моментально проявлять фотографии.

Nuka

Этот стартап создал "вечные" блокнот и карандаш. Пользователи могут записывать в блокнот, а потом стирать записи и писать снова. При этом карандаш не нужно регулярно затачивать или заполнять чернилами.

RAWR

Это умный ошейник для собак. Он отслеживает геолокацию питомца, историю его передвижений, физическую активность, количество потребляемых калорий, пульс и тому подобное.



Умный ошейник для собак

Photon_LMS

Это портативная фотостудия для предметной фотографии. Ее создатели отмечают легкость установки, контроль за светом, а также низкую стоимость продукта по сравнению с подобными решениями. Photon_LMS предназначена для профессиональных фотографов, а также e-commerce бизнеса.

Whooshi

Украинцы работают над устройством для прослушивания музыки. Whooshi имеет две основные функции – она улучшает качество звучания, а также делает проводные наушники собственника беспроводными.



Whooshi – устройство для прослушивания музыки

iGlam

Это украшение, которое может менять свой цвет в зависимости от одежды. Устройство работает на одном заряде 5 часов.

"Все приехали с прототипами или предсерийными образцами своих продуктов. Цели у всех схожие – ускорить развитие бизнеса. Речь идет о поиске новых партнеров, ритейлеров и инвесторов, а также демонстрации продукта для медиа", – рассказал журналист, присутствующий на выставке.

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