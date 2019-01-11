Выставка CES 2019: что представили в Лас-Вегасе украинцы

75 Читати новину українською
Выставка CES 2019: украинский стартап FunLight
Выставка CES 2019: украинский стартап FunLight / ain.ua

11 января завершается одна из крупнейшах в мире выставок техники CES 2019. В США привезли свою продукцию и украинцы. В общем, на CES в рамках украинского павильона было представлено 8 проектов.

Об этом пишет AIN.UA.

Читайте также: Sony представила 98-дюймовые телевизоры с разрешением 8К

Итак, на CES 2019 были представлены такие украинские продукты:

FunLight

Это стартап, работающий над созданием развлекательных аттракционов в торговых центрах и тематических парках. Для этого используют проекторы и датчики отслеживания движения, чтобы превратить стены и пол в интерактивную поверхность.

Свой пилотный аттракцион FunLight открыли в октябре 2018 года в ТЦ Lavina Mall в Киеве.

Flasty

Эта компания занимается производством 3D-принтеров. В частности, в арсенале профессиональный принтер для крупногабаритной печати Flasty GT, устройство для печати изделий поменьше Flasty SM, а также сервис для удаленной 3D-печати Flasty Jade.

Flasty
Пищевой 3D-принтер CHOCOLA3D

Также украинцы разработали пищевой 3D-принтер CHOCOLA3D. По словам разработчиков, это первое подобное устройство в мире. Он умеет печатать шоколадные, фруктовые, мясные, сырные изделия на различных пищевых поверхностях: хлебе, печенье, вафлях и так далее.

Jollylook

Проект работает над аналоговым винтажным фотоаппаратом. Jollylook отличается особым внешним видом, а также способностью моментально проявлять фотографии.

Nuka

Этот стартап создал "вечные" блокнот и карандаш. Пользователи могут записывать в блокнот, а потом стирать записи и писать снова. При этом карандаш не нужно регулярно затачивать или заполнять чернилами.

RAWR

Это умный ошейник для собак. Он отслеживает геолокацию питомца, историю его передвижений, физическую активность, количество потребляемых калорий, пульс и тому подобное.

Розумний нашийник для собак
Умный ошейник для собак

Photon_LMS

Это портативная фотостудия для предметной фотографии. Ее создатели отмечают легкость установки, контроль за светом, а также низкую стоимость продукта по сравнению с подобными решениями. Photon_LMS предназначена для профессиональных фотографов, а также e-commerce бизнеса.

Whooshi

Украинцы работают над устройством для прослушивания музыки. Whooshi имеет две основные функции – она улучшает качество звучания, а также делает проводные наушники собственника беспроводными.

Whooshi
Whooshi – устройство для прослушивания музыки

iGlam

Это украшение, которое может менять свой цвет в зависимости от одежды. Устройство работает на одном заряде 5 часов.

"Все приехали с прототипами или предсерийными образцами своих продуктов. Цели у всех схожие – ускорить развитие бизнеса. Речь идет о поиске новых партнеров, ритейлеров и инвесторов, а также демонстрации продукта для медиа", – рассказал журналист, присутствующий на выставке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно CES 2019 IT-бизнес
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
10 января 15:03 Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
520
Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
9 января 21:09 Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
Михайло Года 1816
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
9 января 19:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 4304
Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
8 января 21:03 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 1755
Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
8 января 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
Борис Немировський 1116
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11773
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук