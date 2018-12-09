Взлетел, замерз, упал: россияне попытались запустить прототип собственного летающего такси

Российская компания "Бартини", базирующаяся в инновационном центе "Сколково", разработала прототип летающего такси. На первом же испытании аппарат взлетел на минуту, пролетел несколько метров и упал в сугроб.

Об этом сообщает TJ.

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Генеральный директор "Бартини" Илья Ханык заявил, что испытания потерпели неудачу, потому что изобретение слишком долго ждало тестирования. Мол, к демонстрационному полету готовились более 30 минут.

Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полетного контроля, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контроллер управляющие сигналы от оператора. Мы пока не знаем, это ошибка программирования или ошибка оператора,

– отметил он.

Ханык намекнул, что в России нет инфраструктуры, чтобы проводить подобные испытания – нужны крытые помещения для тестовых запусков, а не снежные заносы. Но тут же поправился: "На то это и образец, чтобы такие испытания проводить".

Добавим, что дрон, который выглядит как аэротакси в миниатюре, стоит 12 миллионов рублей. Полноценную версию Россия хочет запустить в 2020 году. Планируется, что летающее такси российского производства сможет перевозить четырех человек на скорости до 250 километров в час.

Видео: русский прототип аэротакси взлетел, замерз и упал