Warcraft III: Reforged получила очень плохие отзывы – игроки требуют возврата денег

В ночь на 29 января компания Blizzard выпустила полноценный ремастер своей культовой стратегии Warcraft III с подзаголовком Reforged. Поиграв неполные сутки геймеры массово занижают оценку игры на Metacritic, пишут гневные комментарии и требуют возврата денег.

Сейчас средняя оценка Warcraft III: Reforged на Metacritic составляет 2,3 балла из 10. Ранее она держалась на отметке 3,2, а затем начала резко обваливаться.

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Что не понравилось геймерам

Игроки жалуются на плохую оптимизацию, множество багов и падение частоты кадров. Многие говорят, что это не полноценный перевыпуск, как обещали создатели, а просто "обычный римейк, созданный на колене", да еще и в состоянии альфа-версии. Также жалуются на плохо сделанное окружение, фигурки героев, анимацию, ролики и другие важные аспекты игры.

Чего ожидали игроки

Согласно плану, игроков должна была ождать переделанная графика, новые ролики продолжительностью в несколько часов, обновленный редактор карт, все возможности Battle.net, сотни изменений для героев, боевых единиц и зданий, призванных осовременить классический игровой процесс Warcraft III.

Видео демонстрирует различия между обещанным на Blizzcon 2018 и финальным вариантом:

Сейчас официальной реакции Blizzard нет. История с Warcraft III: Reforged очень не характерна для такой компании, как Blizzard, ведь обычно она годами оттачивает свои игры.

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