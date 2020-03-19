WhatsApp и ВОЗ будут бороться с дезинформацией о коронавирусе

В связи с пандемией коронавируса социальные сети и мессенджеры переполняют сообщения об опасном заболевании. Обычно такая информация оказывается фейковой, и для борьбы с этими явлениями WhatsApp и ВОЗ создали совместный портал с достоверными данными об инфекции.

Что известно об инициативе

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Кроме мессенджера и ВОЗ, в проекте участвуют UNICEF и программа развития ООН. На платформе размещена основная информация о вирусе, рекомендации по предотвращению заражения, а также примеры эффективного применения мессенджера в условиях пандемии, сообщает Phone Arena.

В частности, представители WhatsApp советуют общаться с близкими с помощью групповых чатов и видеозвонков, доверять только надежным источникам информации и не пересылать данные о заболевании другим контактам, если нет уверенности в их достоверности.



WhatsApp борется с дезинформацией

На тематической странице размещены ссылки на советы по использованию функций программы для врачей, работников сферы образования, малого бизнеса, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления. Приводятся и реальные примеры успешной работы мессенджера в сложившихся условиях.

Другие проекты WhatsApp

Для борьбы с дезинформацией, связанной с Covid-19, платформа также пожертвовала 1 000 000 долларов международной сети проверки данных International Fact-Checking Network (IFCN), действующей под эгидой расположенного в США Института Пойнтера. Эта организация изучает пути, по которым недостоверные данные распространяются в WhatsApp, и разрабатывает инструменты для их поиска и модерации.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 35 713 человек, а умерло от нее 2 978 больных. На территории Украины уже зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 2 из них оказались летальными.



Как отличить коронавирус от других болезней

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 8 957 человек, всего заболели 220 691 человек (данные по состоянию на день 19 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 84 161 человек выздоровели от коронавируса.

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