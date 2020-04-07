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WhatsApp ограничивает пересылку сообщений из-за коронавируса

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WhatsApp тоже будет бороться с коронавирусом / ixbt.com

Популярный мессенджер WhatsApp вводит ограничения по пересылке сообщений. Теперь перенаправить сообщение можно только в один чат за раз.

Об этом компания сообщила в своем блоге. Как известно, ранее пользователи могли пересылать сообщения в 5 чатов одновременно.

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Для чего ограничения

Таким образом мессенджер хочет бороться с распространением фейков, связанных с пандемией коронавируса. Сейчас в WhatsApp появилось много сообщений с дезинформацией о COVID-19.

"Мы отметили значительный рост количества отправленных сообщений, которые, как сообщили нам пользователи, могут шокировать или распространять дезинформацию", – говорят в WhatsApp.

При этом ограничивать пересылку обычных сообщений в компании не планируют. Говорят, в условиях жесткого карантина миллиарды людей по всему миру все чаще полагаются на WhatsApp, чтобы поддерживать контакты с родными и близкими.

WhatsApp уже прибегал к ограничениям

В 2019 году WhatsApp ограничил одновременную пересылку сообщений более чем пяти контактам. Тогда в компании это объяснили желанием поддерживать образ WhatsApp как мессенджера для личного общения.

Тогда же компания начала обозначать специальным символом сообщения, пересылаемые от одного контакта другим больше пяти раз.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Приложения Новости Техно Техно Интернет
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