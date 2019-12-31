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WhatsApp перестанет работать на многих смартфонах на Android и iOS

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Популярный мессенджер перестанет работать на ряде платформ / Скриншот

Пользователи, которые до сих пор используют старые операционки iOS и Android с приложением WhatsApp, могут столкнуться с тем, что последний перестал работать. Популярная платформа обмена сообщениями, которая принадлежит компании Facebook, обновила свою страницу поддержки.

Какие ОС потеряли поддержку

Приложение больше не будет поддерживаться на смартфонах, работающих под управлением Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), iOS 9 и более старых версий этих операционных систем, сообщили в блоге разработчиков.

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Когда WhatsApp перестанет работать

Мессенджер потеряет функциональность на перечисленных устройствах с 1 февраля 2020 года. После этой даты пользователи больше не смогут регистрироваться и использовать существующие учетные записи для использования WhatsApp.

Кроме того разработчики отметили, что поскольку они больше не занимаются активной разработкой для указанных операционных систем, "некоторые функции могут перестать работать в любое время".

Также стоит добавить, что сегодня, 31 декабря, пользователи Windows Phone потеряли возможность использовать WhatsApp. Если вы все еще пользуетесь Windows Phone, Microsoft официально рекомендует вам переключиться на Android или iOS.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Facebook
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