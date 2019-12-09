WhatsApp получил новые функции и перестал разряжать смартфоны

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WhatsApp получил удержание звонков и напоминание / Скриншот

Разработчики WhatsApp выпустили обновление для Android и iOS версий популярного мессенджера. Кроме утоленной прожорливости приложение получило несколько новых функций, цель которых упростить жизнь пользователей во время ежедневного общения.

Разработчики уверяют, что обновленная версия WhatsApp больше не приводит к чрезмерному энергопотреблению, рационально используя системные ресурсы гаджетов

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Удержание звонков

Еще одним нововведением стала поддержка функции ожидания вызова для аудиозвонков .– во время другого звонка пользователь может ответить на новый вызов, удерживая первого собеседника на линии.

Напоминание

Большым изменением в работе мессенджера стало появление напоминаний. В партнерстве с популярным планировщиком Any.do, была добавлена ​​функция Reminders, которая интегрирована прямо в список чатов. С ее помощью можно создавать задачи простым сообщением в диалоге с ботом Any.do, который напомнит о происшествии в установленный срок.


Установить напоминание можно с помощью бота

Предусмотрена и возможность перенаправления сообщений других пользователей для установки напоминания.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Приложения
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