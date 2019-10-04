WhatsApp получит новую полезную функцию: детали

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WhatsApp получит новую полезную функцию
WhatsApp получит новую полезную функцию / Unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp получит новую функцию. В сети появились первые скриншоты приложения, на которых показали возможность автоматического удаления сообщений.

Что известно о новой функции? В бета-версии WhatsApp появилась новая функция автоматического удаления отправленных сообщений через заданное время, сообщает Wabetainfo.

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По имеющейся информации, период их доступности составит 5 или 60 минут – в зависимости от выбранных настроек. При необходимости пользователи смогут отключить эту опцию и продолжать общение в обычном режиме.


Скриншот новой функции в WhatsApp

Доступность функции. Сейчас функция находится на ранней стадии разработки и доступна в актуальной сборке в магазинах приложений Google и Apple.

Судя из опубликованным скриншотам, возможность удаления сообщений сейчас доступна только для групп, но в дальнейшем не исключено ее появление и в частных чатах.

Дата выпуска соответствующего "патча" для всех пользователей разработчиками не объявлена.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Приложения Интернет
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