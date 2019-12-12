WhatsApp получит темную тему: рассказываем, как включить ее уже сейчас

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp, который принадлежит Facebook, пока вносят последние штрихи перед обновлением которое позволит активировать темную тему. Однако некоторые пользователи уже сейчас могут активировать ее, правда для этого придется провести ряд манипуляций.

Как активировать темную тему в WhatsApp

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Для того, чтобы активировать темную тему, нужно выполнить несколько условий и провернуть небольшой трюк.

Во-первых, необходимо быть участником программы бета-тестирования WhatsApp. Во-вторых – пользоваться смартфоном с установленной свежей версией операционной системы Android 10.

Далее нужно придерживаться такого алгоритма действий:

сперва убедиться, что в настройках активирована темная тема на самом смартфоне;

открываем WhatsApp и отправляем ссылку на любое YouTube видео одному из своих контактов;

открываем клавиатуру и нажимаем на миниатюру видео, чтобы открыть Youtube в режиме "картинка-в-картинке".

После таких манипуляций у счастливчиков мессенджер WhatsApp автоматически переключится в темный режим.

К слову, после недавнего обновления для Android и iOS популярный мессенджер стал более экономным к батарее и получил несколько новых функций, цель которых упростить жизнь пользователей во время ежедневного общения.

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