WhatsApp запускает еще один полезный сервис для борьбы с дезинформацией

В ответ на волну репостов о коронавирусе мессенджер WhatsApp уже запустил совместный онлайн-проект с ВОЗ для борьбы с дезинформацией об инфекции. Следующим шагом разработчиков приложения стало внедрение функции быстрого мониторинга достоверности сообщений.

Что известно о новой функции

Важно WhatsApp и ВОЗ будут бороться с дезинформацией о коронавирусе

Новая опция пока проходит бета-тестирование и доступна только отдельным пользователям. С ее помощью они могут быстро найти сообщение с идентичными или похожими текстами в сети. Также они могут проверить их первоисточник и контекст, в котором информация изначально была подана, передает Tech Radar.

Как работает новая функция

Похожие сервисы уже запустили Twitter, Facebook и другие площадки, при этом модераторы в некоторых случаях применяют санкции к аккаунтам, которые способствуют распространению недостоверных данных.

Мы работаем над новыми функциями, которые дают пользователям можно найти больше информации о сообщениях, которые они получают и которые многократно пересылали,

– заявили представители WhatsApp в интервью журналистам.

Дата выхода

Точная дата выхода глобального обновления мессенджера пока неизвестна. По словам сотрудников компании, это произойдет в ближайшем будущем.

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