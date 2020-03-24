WhatsApp запускает еще один полезный сервис для борьбы с дезинформацией
В ответ на волну репостов о коронавирусе мессенджер WhatsApp уже запустил совместный онлайн-проект с ВОЗ для борьбы с дезинформацией об инфекции. Следующим шагом разработчиков приложения стало внедрение функции быстрого мониторинга достоверности сообщений.
Что известно о новой функции
Важно WhatsApp и ВОЗ будут бороться с дезинформацией о коронавирусе
Новая опция пока проходит бета-тестирование и доступна только отдельным пользователям. С ее помощью они могут быстро найти сообщение с идентичными или похожими текстами в сети. Также они могут проверить их первоисточник и контекст, в котором информация изначально была подана, передает Tech Radar.
Как работает новая функция
Похожие сервисы уже запустили Twitter, Facebook и другие площадки, при этом модераторы в некоторых случаях применяют санкции к аккаунтам, которые способствуют распространению недостоверных данных.
Мы работаем над новыми функциями, которые дают пользователям можно найти больше информации о сообщениях, которые они получают и которые многократно пересылали,
– заявили представители WhatsApp в интервью журналистам.
Дата выхода
Точная дата выхода глобального обновления мессенджера пока неизвестна. По словам сотрудников компании, это произойдет в ближайшем будущем.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.