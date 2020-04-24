Wi-Fi получит наибольшее обновление за время существования

Федеральная комиссия по связи США выделила диапазон частот 6 ГГц "для нелицензионного использования", то есть для сигналов Wi-Fi. Это позволит использовать 6 ГГц для разного рода точек доступа Wi-Fi, которые сейчас используют диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц.

То есть появится больше открытых радиоволн, которые маршрутизаторы могут использовать для передачи сигналов, передает The Verge.

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Почему это важно

В общем, это должно привести к более быстрым и надежным соединениям с устройствами следующего поколения.

Новый диапазон также обеспечит большую пропускную способность и гораздо меньше препятствий для любого устройства, которое может воспользоваться передачей данных по воздуху.

"Это важнейшее решение относительно Wi-Fi за всю его историю за последние 20 лет", – заявил глава отдела маркетинга в Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон.

Устройства должны начать поддержку Wi-Fi 6 ГГц до конца 2020 года. Когда новый стандарт появится, его коммерческое название будет "Wi-Fi 6E".

Когда изменения почувствует пользователь

Как известно, в течение 20 лет Wi-Fi работал на частотах 400 МГц, и все доступные каналы пришлось разделить в этом ограниченном пространстве. Ожидается, что каналы в диапазоне 6 ГГц будут иметь размер 160 МГц каждый.

Важно, скорость конкретного пользователя будет по-прежнему ограничена тем диапазоном, который предлагает интернет-провайдер, но в целом это огромный потенциальный скачок.

После этого заявления производитель чипов Broadcom анонсировал мобильный чип Wi-Fi 6E. Компания Qualcomm также говорит, что готова поддерживать Wi-Fi 6 ГГц в беспроводных продуктах следующего поколения. Intel уверяет, что у нее будут готовы чипы до января 2021 года.

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