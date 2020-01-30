День рождения Википедии: украинской версии исполняется 16 лет

30 января 2004 года на украинской версии Википедии появилась первая статья. Поэтому именно этот день считается днем рождения украинской Википедии.

История

Первая статья, которая появилась на украинской версии Википедии – "Атом". Ее создал пользователь, зарегистрированный как Yuri koval из Японии.

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При этом украинскую часть Википедии официально активировали лишь 4 апреля 2004 года. На тот момент на сайте было более тысячи статей.



Еще одно важное событие произошло 10 октября 2007 года – тогда авторы сделали миллионное редактирование.



26 октября 2011 года общее количество страниц в украинской Википедии превысило миллион.



В 2014 году провели вики-флешмоб, благодаря чему за день создали 940 статей. Таким образом украинцы создали статей больше, чем в английской википедии. Тогда наша Википедия в вошла в десятку википедий, который быстрее всего развиваются.



По состоянию на 30 января 2020 года по количеству статей украинская Википедия занимает 17-е место среди языковых и третье место среди славянских википедий, имея более 900 тысяч статей.



Первая статья в украинской Википедии

Вики-марафон

По случаю Дня рождения украинской версии с 26 января по 1 февраля проходит масштабная акция по наполнению украиноязычного раздела рекордным количеством новых статей.

Приобщиться к марафону могут все желающие – для этого нужно лишь зарегистрироваться в Википедии и написать новую статью на украинском языке или подготовить статью об Украине в других языковых разделах.

Кроме того, в разных городах Украины проходят тематические вики-встречи, где можно научиться редактировать Википедию, узнать больше о проекте и пообщаться с опытными википедистами.

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