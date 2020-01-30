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День рождения Википедии: украинской версии исполняется 16 лет

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День рождения украинской Википедии

30 января 2004 года на украинской версии Википедии появилась первая статья. Поэтому именно этот день считается днем рождения украинской Википедии.

История

  • Первая статья, которая появилась на украинской версии Википедии – "Атом". Ее создал пользователь, зарегистрированный как Yuri koval из Японии.

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  • При этом украинскую часть Википедии официально активировали лишь 4 апреля 2004 года. На тот момент на сайте было более тысячи статей.
     
  • Еще одно важное событие произошло 10 октября 2007 года – тогда авторы сделали миллионное редактирование.
     
  • 26 октября 2011 года общее количество страниц в украинской Википедии превысило миллион.
     
  • В 2014 году провели вики-флешмоб, благодаря чему за день создали 940 статей. Таким образом украинцы создали статей больше, чем в английской википедии. Тогда наша Википедия в вошла в десятку википедий, который быстрее всего развиваются.
     
  • По состоянию на 30 января 2020 года по количеству статей украинская Википедия занимает 17-е место среди языковых и третье место среди славянских википедий, имея более 900 тысяч статей.

День народження Вікіпедії
Первая статья в украинской Википедии

 

Вики-марафон

По случаю Дня рождения украинской версии с 26 января по 1 февраля проходит масштабная акция по наполнению украиноязычного раздела рекордным количеством новых статей.

Приобщиться к марафону могут все желающие – для этого нужно лишь зарегистрироваться в Википедии и написать новую статью на украинском языке или подготовить статью об Украине в других языковых разделах.

Кроме того, в разных городах Украины проходят тематические вики-встречи, где можно научиться редактировать Википедию, узнать больше о проекте и пообщаться с опытными википедистами.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет
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