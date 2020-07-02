В новом сборнике Windows 10 Developer Preview 20161 появилось обновление меню "Пуск" и иконки в стиле Fluent Design. Также появился полезный режим миниатюр в браузере от Microsoft.

В блоге Microsoft сообщили о релизе новой версии для разработчиков, которая содержит вышеуказанные нововведения. Сейчас Microsoft обещает доработать нововведения. Не исключено, что они появятся в осеннем обновлении.

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Что изменили

Плитки меню "Пуск" разместили на полупрозрачном фоне. Цвет меню можно менять. Чтобы оценить цветовые акценты нового меню стоит включить темную тему, а затем выбрать любой фон. Сами иконки для Office и Edge выполнены в стиле Fluent Design.

Новый "Пуск" может появиться уже в осеннем обновлении системы

Кроме того, для вкладок в браузере Edge ввели обновленный режим миниатюр при нажатии клавиш Alt+Tab. Точно так можно увидеть открытые окна в Windows 10. Одновременно можно работать с 3-5 миниатюрами среди последних вкладок. Кстати, режим можно отключить.

Режим миниатюр в браузере Edge

Ранее такое сочетание клавиш позволяло открыть только одну активную вкладку в каждом запущенном окне браузера. Однако эта функция будет доступна ограниченному количеству пользователей с Edge Canary версии 83.0.475.0 или выше.

Другие изменения

Пользователям предложат настроить панель задач. Те, у кого игровые ПК, получат в панели задач значок. Но функция будет доступна только для новых учетных записей Microsoft.

Раздел "Система" перенесли из "Панели управления" в меню "Параметры". Теперь можно копировать информацию об устройстве.

Новое расположение пункта "Система" в меню "Параметры"

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Графический режим приложения "Калькулятор" стал доступен всем пользователям. Для работы в нем пользователям Windows 10 (2004) нужна также последняя версия программы "Калькулятор" из Microsoft Store.

Новый "Калькулятор" будет доступен в следующем обновлении системы