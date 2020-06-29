В прошлом месяце компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10, которое автоматически устанавливает новую версию фирменного браузер Edge. Пользователи обнаружили, что этот апдейт приводит к замедлению работы компьютера и других сопутствующих проблем.

Відмінність між звичайним накопичувальним оновленням Windows та "браузерним" апдейтом у тому, що останній проводиться автоматично, в обов'язковому порядку і без додаткових дій з боку користувача, розповідає windowslatest.

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Згідно з повідомленнями користувачів на форумах і в соціальних мережах, після встановлення оновлення Windows 10 KB4559309 деякі комп'ютери починають повільніше завантажуватися. У інших апдейт привів до загального сповільнення роботи системи та появи помітних затримок при завантаженні додатків, перемиканні між додатками, а також зниження частоти fps в іграх.



Нові проблеми користувачів викликані оновленням, яке встановлює браузер Edge

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Деякі користувачі також скаржаться на проблеми із завантаженням і завантаження тільки в безпечному режимі.

Вирішення проблеми

Втім, такі проблеми зустрічаються далеко не на всіх конфігураціях ПК. Постраждалі користувачі наразі можуть виправити проблему лише одним способом – видалити встановлене оновлення Windows 10 KB4559309.