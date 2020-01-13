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Обновление Windows 10: Microsoft выпускает первый в 2020 году апдейт оперативной системы

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Обновление Windows 10 / habr.com/

Компания Microsoft выпускает первую порцию обновлений для операционной системы Windows 10. Обновление станет доступным уже с 14 января. Интересно, что именно в этот день корпорация прекращает обновление Windows 7.

Как передает Softpedia.com, это ежемесячный апдейт. Как известно, Microsoft выпускает такие обновления для Windows на второй вторник месяца, начиная с октября 2003. Эта традиция получила название Patch Tuesday.

Важно: Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7: что это означает

Какие обновления ждать

Обычно такие апдейты содержат исправления безопасности и других выявленных проблем.

Обновление January 2020 Patch Tuesday получат все поддерживаемые версии Windows 10, включая ноябрьскую версию November 2019 Update (1909). Сейчас эту версию еще не распространяют автоматически, но пользователи могут установить ее вручную.

Поэтому обновиться смогут пользователи Windows 10 (Home и Pro) начиная с Октября 2018 Update (номер 1809). А вот более ранние версии Windows 10 получат обновление только для корпоративных и образовательных пользователей.

Что известно о Windows 10?
Microsoft выпустила эту версию операционной системы в 2015 году. Первых 6 месяцев пользователи имели возможность бесплатно обновиться до Windows 10 на любом устройстве под управлением официальных версий Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1.

Однако, пользователи Windows 7 не спешили с обновлением. До сих пор есть немало пользователей, которые до сих пор отдают предпочтение семерке. Хотя Microsoft уже долгое время настойчиво предлагает пользователям перейти на Windows 10.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Windows 10 Microsoft Интернет
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