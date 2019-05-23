Windows 10 получила масштабное обновление

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Windows 10 получила масштабное обновление
Windows 10 получила масштабное обновление / theverge.com

Компания Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10 May 2019 Update. Обновление получило номер версии 1903. Его распространение уже запущено.

Как сказано на сайте компании, возможность установить новое обновление будет доступна для пользователей Windows 10 1803 и Windows 10 1809.

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Что нового. Инженеры исправили основные ошибки и избавились от некоторых уязвимостей операционной системы.

Также Windows 10 May 2019 Update получила улучшения в центре уведомлений и Windows Sandbox. После обновления операционка будет иметь поддержку так называемых японских смайликов Kaomoji и раздельный поиск с помощью голосового помощника Cortana и панели задач Windows.

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Теги: Microsoft Windows 10 Техно Интернет
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