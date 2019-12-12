Windows 10 стала еще ближе к macOS благодаря интересной функции

В среду компания Microsoft сообщила о завершении тестирования новой версии приложения Your Phone для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 10. Теперь пользователи смогут звонить своим контактам прямо с ПК.

Как работает Your Phone

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Приложение Your Phone позволяет пользователям синхронизировать свои компьютер и смартфон. Затем можно использовать ПК на базе Windows 10 для того, чтобы принимать и совершать звонки прямо с него.

Важно отметить, что приложение Your Phone должно быть установлено как на компьютере, так и на связанный с ним смартфон. Только в этом случае новая функциональность должна исправно работать. Синхронизация смартфона и компьютера производится через сеть Wi-Fi.

С компьютера вы можете выбрать любого человека из телефонной книги вашего смартфона и сделать звонок или принять звонок, если вам лень брать в руки смартфон.



Приложение Your Phone позволит использовать ПК вместо смартфона

К слову, глобальное тестирование этой функции началось еще в октябре, но тогда пользователи сообщали об ошибках и сбоях. Сейчас приложение работает стабильно.

Обновление распространяется поэтапно во всех регионах мира. Если оно еще недоступно на вашем компьютере, просто подождите несколько дней.

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