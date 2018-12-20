Windows 10 станет безопаснее: Microsoft разработала интересную программу

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Windows 10 станет безопаснее
Windows 10 станет безопаснее / unsplash

Еще осенью в сети появилась информация о том, что специалисты Microsoft создают специальную изолированную среду для запуска подозрительных приложений. Уже 19 декабря редмондцы рассказали детали о новой разработке, рассекретив ее особенности в своем официальном блоге.

Об этом сообщает 4PDA.

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Вскоре в Windows 10 появится возможность запускать подозрительные программы в безопасной и изолированной среде. Сначала функция получила название InPrivate Desktop, но затем была переименована в Windows Sandbox. Она будет доступна владельцам сборки 18301 в версиях Pro и Enterprise.

Windows Sandbox – это нетребовательная к ресурсам компьютера виртуальная машина, для корректной работы которой достаточно двухъядерного процессора с поддержкой 64-битных инструкций, 4 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ свободного места на жестком диске. Также нужно будет включить функцию виртуализации в BIOS или UEFI материнской платы.

Sandbox
Окно новой программы Sandbox для Windows 10

С помощью Sandbox пользователь сможет самостоятельно запустить потенциально опасную программу без риска навредить операционной системе или ее отдельным компонентам.

Кроме того, "песочница" получит возможность динамического создания образа системы с уже установленной на ПК версии, сможет обеспечить аппаратное ускорение в виртуализированных средах и будет оснащена встроенным планировщиком, благодаря которому хост самостоятельно сможет решать, когда именно нужно запустить виртуальную машину.

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Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Microsoft Windows 10
Источник: Техно
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