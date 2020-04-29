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Windows 10X будет работать в довольно необычных режимах работы

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Surface Neo з Windows 10X
Surface Neo з Windows 10X / Рендер

Microsoft неоднократно подтверждала, что работает над специальной версией операционной системы Windows 10X, рассчитанной на двухэкранные гаджеты вроде Surface Neo. Но в ходе изучения эмулятора системы выяснилось, что новая ОС будет доступна не только для экзотических устройств.

Энтузиаст Густав Монче опубликовал в своем твиттере скриншот эмулятора Microsoft с Windows 10X, демонстрирующий возможность запуска операционной системы на устройствах, оснащенных единственным экраном.

Интересно Новая версия Windows 10 станет быстрее работать на системах с HDD

В качестве потенциального гаджета, для которого разрабатывается подобная ОС, рассматривается умный дисплей Surface Hub 2. Не исключено, что в планы американской компании также входит выпуск нового ноутбука или планшета, который будет работать на базе "облегченной" ОС.

Интересной особенностью новой операционки станет и то, что очевидно, она будет поддерживать устройства с очень маленькими дисплеями для вывода информации.

Характерным отличием новой ОС от Microsoft является ее привязка к гаджетам компании. Она предназначена для устройств типа Surface Neo, а отдельная ее установка на другие аппараты, как это возможно с Windows 10, не предвидится.

Это означает, что у Microsoft могут подготовить новые гаджеты, на которых будет работать система, или сделают ее менее привязанной.

Когда появятся такие гаджеты

К сожалению, о сроках выхода подобного устройства информации пока нет. Судя по прошлым заявления Microsoft, презентация новинок, совместимых с Windows 10X, должна состояться не позднее 2021 года.

Что известно о Windows 10X? 2 октября компания Microsoft анонсировала новую версию своей операционной системы – Windows 10X, а также представила первое устройство, на котором она будет установлена ​​ гибрид Surface Neo с двумя экранами.

В Windows 10X реализована модульная структура Windows со специальным надстройкой интерфейса, рассчитанной на сенсорный ввод и использование в устройствах с двумя экранами. При этом сохранилась возможность работы как с Modern-приложениями из магазина Microsoft, так и десктопными программами.

Windows 10X предусматривает несколько различных сценариев использования устройства: как планшет, ноутбук с виртуальной или физической клавиатурой. Клавиатура может располагаться как на одном из экранов, так и рядом с компьютером. Изображение автоматически поворачивается в зависимости от размещения экрана.

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Автор: Михаил Года
Теги: Microsoft Windows 10 Новости Техно Техно Гаджеты
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