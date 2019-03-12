Work.ua получил англоязычную версию: как это пригодится пользователям

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Work.ua получил англоязычную версию
Work.ua получил англоязычную версию / adme.ua

Сервис поиска работы Work.ua стал доступен и на английском языке. Такой шаг поможет как претендентам на работу так и работодателям.

Как поможет кандидатам. Таким образом Work.ua хочет привлечь иностранных инвесторов и работодателей. Они смогут оценить масштабы украинского рынка, а затем предложить украинцам интересные вакансии. Чем больше иностранных компаний придут на рынок, тем больше шансов будет у местных специалистов получить работу в международной компании.

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"Представьте ситуацию: китайский бизнесмен задумывается над тем, чтобы инвестировать в Украину и открыть, скажем, в Днепре металлургический завод. Но как ему проанализировать инвестиционный климат, узнать, есть ли в городе квалифицированная рабочая сила, а также каков средний уровень зарплаты в регионе, если никакой информации по этому поводу нет хотя бы на английском?", – пишут в Work.ua в своем блоге.

 

Англомовна версія Work.ua

Англоязычная версия Work.ua

Как поможет работодателям. Воспользовавшись англоязычной версией украинские компании смогут привлечь в свой штат иностранных специалистов.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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