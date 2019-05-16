Work.ua запустил интересный раздел, который поможет определиться с профессией

Популярный сайт Work.ua теперь не только предлагает интересные вакансии или кандидатуры, но и помогает определиться, какая именно профессия подойдет пользователю.

Как сообщили в компании, новый раздел получил название "Кем быть". Это некий справочник популярных профессий.

Как он помогает. Сейчас в этом разделе есть около 20 специальностей – от водителя до проджект-менеджера. При этом в компании обещают, что будут регулярно обновлять перечень.

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В разделе пользователь видит количество вакансий для профессии, среднюю зарплату, а также уровень удовлетворенности (этот показатель компания определяет на основе опросов).

Кроме того, в разделе есть подробное описание о работе: обязательства, привычки, плюсы и минусы, зарплата, спрос и образование.

Новый раздел поможет определиться с профессией

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