Work.ua запустил интересный раздел, который поможет определиться с профессией

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Work.ua запустил интересный раздел
Work.ua запустил интересный раздел / adme.ua

Популярный сайт Work.ua теперь не только предлагает интересные вакансии или кандидатуры, но и помогает определиться, какая именно профессия подойдет пользователю.

Как сообщили в компании, новый раздел получил название "Кем быть". Это некий справочник популярных профессий.

Как он помогает. Сейчас в этом разделе есть около 20 специальностей – от водителя до проджект-менеджера. При этом в компании обещают, что будут регулярно обновлять перечень.

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В разделе пользователь видит количество вакансий для профессии, среднюю зарплату, а также уровень удовлетворенности (этот показатель компания определяет на основе опросов).

Кроме того, в разделе есть подробное описание о работе: обязательства, привычки, плюсы и минусы, зарплата, спрос и образование.

Work.ua запустив цікавий розділ, що допоможе визначитись і професією

Новый раздел поможет определиться с профессией

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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