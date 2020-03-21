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World of Tanks на период карантина раздает бесплатный премиум-доступ: как его получить

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Разработчики игры World of Tanks белорусская компания Wargaming решили открыть бесплатный доступ к премиум-аккаунтам игрокам на период карантина – 14 дней.

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Як отримати преміум World of Tanks

Для цього необхідно перейти в новина на офіційному сайті World of Warships і натиснути на отримати подарунок. Преміум-аккаунт буде активовано відразу після цього, а сам подарунок можна забрати аж до 3 квітня.

Комфорт гравців завжди був і залишається нашим головним пріоритетом. Щоб підтримати вас у цей непростий час і зробити приємнішим вимушене перебування вдома, ми приготували вам подарунок. Кожен гравець може отримати 14 днів преміум-аккаунту безкоштовно,
– заявили в прес-службі World of Tanks.

Що таке World of Tanks?Це багатокористувацька відеогра в реальному часі в жанрі аркадного танкового симулятора в історичному сеттингу Другої світової війни, розроблена білоруською студією Wargaming.net. Розробниками гра позиціонується як MMO-екшн з елементами рольової гри, шутера й стратегії. Концепція World of Tanks базується на командних танкових боях в режимі PvP.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Игры
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