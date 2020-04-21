10 лет World of Tanks: в Украине запускают масштабный проект "Десятилетие"

21 апреля одной из самых популярных игр в Украине и мире – World of Tanks – исполняется 10 лет. Поэтому для фанатов игры запускают масштабный проект "Десятилетие", который продлится до конца августа.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе Wargaming, для геймеров подготовили увлекательные события, ностальгические фичи и особые миссии.

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Детали о событии

"Десятилетие" – это серия внутриигровых событий. Праздничный ивент начнется 22 апреля и будет разбит на пять актов, символизирующих пять памятных вех в истории World of Tanks.

В рамках проекта игроки получат награды, зарабатывая юбилейные монеты и особое внутриигровой имущество (включая 3D-стиль для Т30 и легендарную американскую ПТ-САУ IX уровня) в специальном юбилейном магазине.

В рамках каждого из актов будут запускать специальные микроивенты "Вспомнить все", связанные со значительными событиями из истории World of Tanks. Так, в течение недели, с 22 апреля 9:30 до 29 апреля 09:00, играя в случайных боях, геймеры смогут обмениваться сообщениями не только с союзниками, но и с противниками.

Игра World of Tanks: видео трейлер

Успех World of Tanks

За 10 лет существования в игре появились 11 наций и более 600 боевых машин, прошли сотни событий, добавились тысячи новых фичей. Сейчас в World of Tanks зарегистрировано более 160 миллионов игроков по всему миру.

Кстати, игра дважды попала в книгу рекордов Гиннеса, как игра, в которой одновременно находилось наибольшее количество игроков онлайн. Также World of Tanks получила 4 "игровых Оскара" – Golden Joystick.

Что такое World of Tanks?Это командная массовая многопользовательская онлайн-игра, где игроки используют бронированные машины середины XX века. Геймеры имеют 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью в 600 единиц.

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