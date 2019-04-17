World War Z: релиз, новый драйвер от AMD и другие особенности зомби-шутера

В среду, 16 апреля, разработчики из студии Saber Interactive совместно с компанией Focus Home Interactive представили декабря World War Z. Это кооперативный зомби-шутер, в основу которого легла одноименная картина от киностудии Paramount Pictures.

Что известно об игре? World War Z уже доступна и предлагает всем желающим окунуться в атмосферу зомби-апокалипсиса и попытаться выжить в хаосе, который охватил планету.

Читайте также: Microsoft представила бесплатную игру Forza Street на PC, iOS и Android

В World War Z геймеров ожидает захватывающая сюжетная линия, насыщенная различными событиями, схватки с ордами мертвецов и многопользовательского сражения, где противниками выступают не только зомби, но и другие люди, которые выжили. Всего в игре представлено шесть классов. Их можно развивать. Кроме того, есть возможность улучшать оружие, чтобы увеличить свои шансы выстоять в аду зомби-апокалипсиса.

Трейлер игры World War Z – смотрите видео

Новинка доступна в PlayStation 4, Xbox One и ПК, в последнем случае она распространяется эксклюзивно через Epic Games Store. Стоимость игры в Epic Games Store 489 гривен.

Минимальные системные требования World War Z Операционная система Windows 7 или выше

Процессор Intel Core i3-3220 / AMD A10-5700

Видеокарта NVIDIA GeForce 650Ti / Intel 630 /AMD Radeon HD 5870

Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске35 ГБ Рекомендуемые системные требования World War Z Операционная система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процессор Intel Core i7-3970 з частотою 3,50 ГГц

Intel Core i7-3970 з частотою 3,50 ГГц Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280 Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Свободное место на жесткому диске35 ГБ

Отзывы критиков. На данный момент у игры нет оценки от журналистов, но пользователи оценили ее в 7,2 на PS4 и 8.8 баллов на Xbox One, согласно сайту Metacritic. Геймеры хвалят графику и отмечают, что в кооперативе игра приносит столько же удовольствия, сколько и Left 4 Dead 2 в свое время.

Улучшение производительности в игре и детали о новом драйвере AMD. К тому же, специалисты Radeon Technologies Group подготовили новый выпуск набора драйверов и программного обеспечения Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, который получил индекс 19.4.2. Второй апрельский релиз призван улучшить производительность видеокарт Radeon в игре World War Z.

Читайте также: Официально: Sony рассказала об особенностях PlayStation 5

Владельцы Radeon VII могут рассчитывать на 24% прирост частоты кадров, а в случае компьютеров с графическими адаптерами Radeon RX Vega 64 увеличение быстродействия составит до 19%.

Кроме того, новый драйвер также содержит оптимизации для экономической стратегии Anno 1800. Правда, в этом случае конкретные цифры прироста fps относительно предыдущих релизов Radeon Software не раскрываются.



Скриншот из игры World War Z

Пакет драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.2 совместим как с дискретными видеокартами, так и графическими ядрами в составе гибридных процессоров AMD.

Взлом игры. Однако не обошлось и без неприятных новостей. Игру World War Z взломали в день релиза. Как и множество новинок этого года и осени прошлого, новинка Saber Interactive оказалась на торрентах в кратчайшие сроки.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно