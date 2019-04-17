World War Z: релиз, новый драйвер от AMD и другие особенности зомби-шутера
В среду, 16 апреля, разработчики из студии Saber Interactive совместно с компанией Focus Home Interactive представили декабря World War Z. Это кооперативный зомби-шутер, в основу которого легла одноименная картина от киностудии Paramount Pictures.
Что известно об игре? World War Z уже доступна и предлагает всем желающим окунуться в атмосферу зомби-апокалипсиса и попытаться выжить в хаосе, который охватил планету.
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В World War Z геймеров ожидает захватывающая сюжетная линия, насыщенная различными событиями, схватки с ордами мертвецов и многопользовательского сражения, где противниками выступают не только зомби, но и другие люди, которые выжили. Всего в игре представлено шесть классов. Их можно развивать. Кроме того, есть возможность улучшать оружие, чтобы увеличить свои шансы выстоять в аду зомби-апокалипсиса.
Трейлер игры World War Z – смотрите видео
Новинка доступна в PlayStation 4, Xbox One и ПК, в последнем случае она распространяется эксклюзивно через Epic Games Store. Стоимость игры в Epic Games Store 489 гривен.
Минимальные системные требования World War Z
- Операционная системаWindows 7 или выше
- ПроцессорIntel Core i3-3220 / AMD A10-5700
- ВидеокартаNVIDIA GeForce 650Ti / Intel 630 /AMD Radeon HD 5870
- Оперативная память8 ГБ
- Свободное место на жестком диске35 ГБ
Рекомендуемые системные требования World War Z
- Операционная системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцессорIntel Core i7-3970 з частотою 3,50 ГГц
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280
- Оперативная память16 ГБ
- Свободное место на жесткому диске35 ГБ
Отзывы критиков. На данный момент у игры нет оценки от журналистов, но пользователи оценили ее в 7,2 на PS4 и 8.8 баллов на Xbox One, согласно сайту Metacritic. Геймеры хвалят графику и отмечают, что в кооперативе игра приносит столько же удовольствия, сколько и Left 4 Dead 2 в свое время.
Улучшение производительности в игре и детали о новом драйвере AMD. К тому же, специалисты Radeon Technologies Group подготовили новый выпуск набора драйверов и программного обеспечения Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, который получил индекс 19.4.2. Второй апрельский релиз призван улучшить производительность видеокарт Radeon в игре World War Z.
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Владельцы Radeon VII могут рассчитывать на 24% прирост частоты кадров, а в случае компьютеров с графическими адаптерами Radeon RX Vega 64 увеличение быстродействия составит до 19%.
Кроме того, новый драйвер также содержит оптимизации для экономической стратегии Anno 1800. Правда, в этом случае конкретные цифры прироста fps относительно предыдущих релизов Radeon Software не раскрываются.
Скриншот из игры World War Z
Пакет драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.2 совместим как с дискретными видеокартами, так и графическими ядрами в составе гибридных процессоров AMD.
Взлом игры. Однако не обошлось и без неприятных новостей. Игру World War Z взломали в день релиза. Как и множество новинок этого года и осени прошлого, новинка Saber Interactive оказалась на торрентах в кратчайшие сроки.
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