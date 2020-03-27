World War Z и еще две игры бесплатно и навсегда: Epic Games Store снова раздает игры

С концом недели приходит и время для очередной бесплатной раздачи в цифровом магазине Epic Games Store. В прошлый раз сервис порадовал геймеров хакерской Watch Dogs и оригинальной Stanley Parable. Теперь же в меню целых три игры.

Как и в случае с последней тройной раздачей, на этой неделе магазин не предлагает высокобюджетных AAA-хитов. Вместо них геймеров ждут два неплохих инди-тайтла и один действительно качественный кооперативный АА-боевик про зомби.

Интересно Геймер запустил Half-Life: Alyx без устройства виртуальной реальности

Подробнее о доступных играх

Речь идет о недавнем World War Z. Это мультиплеерный шутер от третьего лица. Как нетрудно догадаться, его события разворачиваются в мире очередного зомби-апокалипсиса. Играя за небольшую команду, геймерам предстоит отбиваться от тысяч ходячих мертвецов, а также посетить множество знаковых локаций, включая разрушенный Нью-Йорк.

Трейлер World War Z:

Вторым лотом в списке бесплатных игр стал забавный и хардкорный инди-боевик Tormentor x Punisher. Вид сверху, перестрелки и ультранасилие – чего еще желать? Кстати, интересной особенностью экшена стало то, что все в нем погибают от одного попадания. Да, абсолютно все, даже брутальная главная героиня. Так что развлечение это не для слабонервных.

Трейлер Tormentor x Punisher:

Замыкает список оригинальное и сюрреалистическое приключение Figment о приключениях главных героев в удивительном мире человеческого подсознания. Им предстоит преодолеть страшные ночные кошмары, а также отыскать потерянную храбрость.

Трейлер Figment:

Где забрать игры

Чтобы добавить в свою библиотеку World War Z, достаточно пройти по этой ссылке. Забрать Tormentor x Punisher можно здесь, а Figment – здесь. Следующими бесплатными тайтлами станут квест Gone Home, приключенческий экшн Hob и, возможно, что-то еще.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно