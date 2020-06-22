Ежегодно компания Apple собирает разработчиков и устраивает им своеобразный экскурс в мир своих последних программных разработок. Мероприятие называется Worldwide Developers Conference или WWDC. В этом году он пройдет 22 июня в режиме онлайн-конференции. Рассказываем как смотреть презентацию и чего ожидать от Apple.

Ключевое мероприятие Special Event Keynote состоится 22 июня в 20:00 по киевскому времени. Тогда же стартует и прямая трансляция. 24 канал будет внимательно следить за происходящим и информировать о важных моментах.

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Где смотреть WWDC 2020

Посмотреть конференцию можно будет в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. Фанаты Apple могут установить стилизованные обои WWDC 2020 от концептмейкера Мэтта Бирчлера.

Официальный стрим Apple WWDC 2020 года, посвященный Special Event, доступен на YouTube, в приложении Apple Events на Apple TV, а также на специальной веб-странице. Трансляция на последний теперь доступна для большинства современных браузеров.

Основные новости будут публиковаться в виде пресс-релизов на официальном сайте Apple. Конечно, о них расскажем и мы на нашем сайте. От Apple ожидают презентации iOS 14, watchOS 7 и апдейтов других операционных систем, обновления серий компьютеров, а также анонса перехода Mac на процессоры ARM.

iOS 14

Понятно, что все владельцы актуальных устройств компании ждут именно на обновление операционной системы до 14 версии. Логично, что можно смело ожидать повышения стабильности и производительности, во всяком случае об этом точно скажут. Впервые ранняя сборка системы попала в сеть почти за полгода до презентации. Именно поэтому ряд функций уже раскрыт.

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Обновленный домашний экран

В iOS 14 появится измененный домашний экран, который позволит отображать все значки приложений в виде списка. Пользователю будет легче находить нужную программу и видеть все установленные программы в одном месте. Ожидается несколько различных вариантов сортировки.

Например, можно будет отфильтровать приложения, которыми вы пользуетесь чаще всего. Также в отдельную категорию выделят все программы с непрочитанными сообщениями.

Будут на новом домашнем экране и умные подсказки от Siri, которые расскажут, какие программы нужно использовать в зависимости от времени суток, места расположения и рода занятий. Например, Siri сможет порекомендовать открыть программу "Музыка" по прибытию в тренажерный зал.

В целом, новый интерфейс похож на опцию просмотра перечня которая на данный момент существует в watchOS.

Новые функции

iOS 14 предложит несколько новых фишек. В утечке кода обнаружили функцию, которая будет распознавать посторонние звуки, в том числе пожарную сигнализацию, стук в дверь, дверной звонок и плачущих детей. Вероятно, iOS сможет превращать эти звуки в тактильные вибрации, позволит людям с нарушениями слуха гораздо лучше ориентироваться в окружающей среде.

Еще одна новая функция – поддержка камерой смартфона жестов рук. Кроме того, система сможет адаптировать качество звука в AirPods или EarPods для людей с легкой или умеренной потерей слуха.

Apple разрабатывает для iOS 14 новый фитнес-приложений с кодовым названием Seymour. Он предназначен для iPhone и будет предлагать специальные видео-инструкции для занятий различными видами спорта от бега и растяжки до гребли и йоги.

Наконец-то можно будет изменить голос Siri. Сейчас функция находится на раннем этапе разработки и информации о ней практически нет. Скорее всего, будет что-то вроде Google Assistant, где есть поддержка других голосов.

Другие нововведения

Раздел "Обои" в iOS 14 получит более удобную организацию. Ожидается поддержка сторонних обоев. Отмечается, что разработчики смогут интегрировать коллекции обоев прямо в настройки iOS.

В iOS 14 Apple встроит задачи "Снято на iPhone" прямо в приложение "Фото", а пользователи смогут просматривать достижения друг друга и делиться ими.

С выходом новой iOS сервис Apple Pay получит интеграцию с AliPay. Ранее в коде iOS 14 обнаружили иконки с дизайном полноразмерных наушников Apple, а также расширенную поддержку мыши.

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WatchOS 7

Главной фишкой новой операционки для часов станет появление возможности измерять уровень кислорода в крови, однако, велик риск того, что данная фишка будет доступна только на шестой версии часов, которая будет представлена ​​позже. Также в WatchOS 7 ожидается отслеживание качества сна.

Конечно, будут новые циферблаты. Нас ждут циферблаты в стиле флагов разных стран. Кроме этого, пользователям будет доступен циферблат "Infograph Pro" со встроенным тахометром. Его предназначение – измерение скорости и расстояния во время поездки.

CarKey

Свой электрокар компания представлять не спешит. Зато в сотрудничестве с BMW представит технологию CarKey. Ожидается, что смартфон сможет выступать в роли NFC-метки, позволяет снять авто с охраны.

Больше деталей о CarKey ждем на презентации

Пока неясно, можно ли будет передать доступ к авто или оставить ключи в доме. Да и сможет ли такая фишка заменить бесключевой доступ тоже не ясно.

Полноразмерные наушники

Apple уверенно держит позицию одного из лидеров на рынке TWS-наушников и вполне ожидаемо, что компания захочет расширить свое присутствие. А для этого ей не мешало бы выпустить что-нибудь полноразмерное.

Будущее детище компании может получить название AirPods Studio. Известно, что производство уже начато и поставки должны начаться как раз в июне-июле.

ARM для Mac

Bloomberg сообщает, что в рамках WWDC Apple представит первый ARM-процессор для будущих поколений Mac. На конференции Apple анонсирует новый чип, а также объявит о переходе с процессоров Intel на фирменные решения.

Сам Mac на базе ARM при этом не покажут – его премьера ожидается в 2021 году. Это даст время разработчикам на адаптацию приложений под новую платформу.

iMac в новом дизайне

Согласно информации инсайдера Сонни Диксона, Apple впервые за 13 лет обновит дизайн моноблока iMac. Компьютер будет выполнен в стиле iPad Pro или Apple Pro Display XDR.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

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Другие новинки

Вполне возможно, что нас ждет появление новой приставки Apple TV 4K. Вместе с ней могут показать общую подписку на все яблочные сервисы. И в очередной раз аналитики рассказывают о метке AirTag. Благодаря ей можно будет больше не волноваться о местонахождении ключей.

Приложение "Локатор" будет видеть метку и напоминать об угрозе ее потери при удалении смартфона от тега.