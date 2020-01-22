Xbox Series X засветилась на живых фото: интересные детали

Фото рабочего прототипа консоли Xbox Series X опубликовали в твиттере. Свежая утечка проливает свет на расположение разъемов, которые Microsoft установила в новую игровую консоль.

Що стало известно

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На задней панели расположены вентиляционные отверстия, два порта USB-A, один HDMI, оптический аудиопорт, порт Ethernet и вход для кабеля питания. Консоль также содержит загадочный вертикальный разъем, который может быть предназначен для диагностики системы. На передней панели расположен третий порт USB-A.

Приставка является полностью рабочим прототипом о серийный номер и обозначена как Xbox Product Name Placeholder.

Фото приставки



Рабочий прототип Xbox Series X

Очевидно, что Microsoft находится на этапе тестирования и предоставила первые прототипы разработчикам. Возможно, дизайн финальной версии изменится.

Производительность

Представители Microsoft убеждены, что Xbox Series X станет самой мощной на рынке и в четыре раза будет более производительной за текущую версию консоли – Xbox One X. Она будет поддерживать игры в 4К при 60 кадрах на секунду, но потенциал "железа" должен обеспечить 8К-гейминг при 120 кадрах в секунду.

Дата выхода консоли

Релиз Xbox Series X ожидается в декабре 2020 года. Учитывая то, что новая версия консоли будет совместима со всеми предыдущими поколениями, в распоряжении геймеров окажется вся библиотека игр Microsoft. Вероятная цена новой консоли пока неизвестна.

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