Китайский производитель Xiaomi готовит к выходу новый фирменный монитор с диагональю 27 дюймов. Это мощный аппарат, который должен заинтересовать геймеров.

Как передает Gizmochina, сейчас этот монитор представили на площадке коллективного финансирования.

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Чем интересен

Сразу по названию можно догадаться. что это игровой монитор – Xiaomi Gaming Monitor 27-inch.

Новинка оснащена 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560x1440 пикселей. Ради невероятных ощущений для игр устройство имеет сверхвысокую частоту обновления 165 Гц. Также новинка обеспечивает 95% охват цветовой гаммой DCI-P3.

Игровой монитор поддерживает технологию синхронизации Adaptive-Sync и снижает излучение синего света TUV.

Относительно портов, то здесь предусмотрен USB 3.0, DisplayPort, HDMI и 3.5-мм аудиоразъем.

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В комплект также входит кронштейн, благодаря которому Xiaomi 27-inch Gaming Monitor можно повесить на стену. Задняя крышка крепится с помощью магнитов.

Цена

На площадке коллективного финансирования монитор можно купить за 1899 юаней (это 268 долларов или 7 200 гривен). Конечно, после официально старта продаж цена вырастет до 2199 юаней (310 долларов или 8 400 гривен).