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Xiaomi готовит новые электросамокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2: фото и цены

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Электросамокаты Xiaomi Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2: цены
Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2 / todayus

Xiaomi выпустит на рынок Европы два новых электрических самоката, которые сейчас завершают стадию сертификации. Xiaomi Mi Scooter 1S и Xiaomi Mi Scooter Pro 2 во многом идентичны, однако главным отличием является емкость аккумулятора и дальность хода.

Xiaomi Mi Scooter 1S

Как отмечает Winfuture – Xiaomi Mi Scooter 1S получит 300-ваттный двигатель, а его дальность хода будет достигать 30 километров. При этом он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 7,65 А/ч, которая заряжается от блока питания при нагрузке 42 В с максимальной мощностью 71 Вт.

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Максимальная скорость нового Xiaomi Mi Scooter 1S составляет 20 км/час. Электросамокат выводит информацию о скорости, уровне заряда батареи и режиме работы на светодиодный дисплей. Самокат складывается, а его масса составляет 12,5 кг.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Вторая версия электросамоката получила такой же двигатель и максимальную скорость, но емкость его аккумулятора составляет уже 12,8 А/ч, поэтому дальность хода увеличивается до 45 километров.

Вместе с увеличенной батареей и запасом хода возросла и максимальная величина наклона с 14 до 20%. Вес самоката составляет 14,2 килограмма.

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Фото Mi Scooter 1S Mi Scooter Pro 2

 

Цена

  • Xiaomi Mi Scooter 1S будут продавать по рекомендованной цене от 499 евро (14 500 гривен).
  • Xiaomi Mi Scooter Pro 2 будет стоить от 599 евро (17 406 гривен).

Вместе с тем, точной даты выхода у самокатов пока нет. Возможно ее объявят после прохождения сертификации.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Гаджеты Транспорт
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