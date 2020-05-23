Xiaomi готовится заткнуть за пояс Samsung и Huawei своим гибким смартфоном

Год назад компания Xiaomi продемонстрировала прототип смартфона, экран которого сгибается в двух местах. В прошлом месяце появились сведения о том, что Xiaomi представит гибкий телефон во второй половине 2020 года. Ожидается, что смартфон будет похож на аналогичные гаджеты Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019.

Недавно опубликованный патент Xiaomi показывает, что этот складной телефон также может получить поворотную камеру. Специалисты по LetsgoDigital показали изображения гаджета, которые указаны в патенте.

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Каким будет гибкий смартфон Xiaomi

Изображение в патенте подтверждают, что горизонтально расположенная система камер может вращаться, что делает ее более универсальной в использовании.



Схематические изображения механизма работы камер



Именно такой вид может иметь будущий гибкий смартфон Xiaomi

Ранее ходили слухи, что Xiaomi хотела бы использовать такой же экран с защитным ультратонким стеклом, как в Samsung Galaxy Z Flip.

Стоит отметить, что гибкие смартфоны Samsung и Motorolla, которые производители реализовали в виде "лягушек", стоят не дешево. Среди прочего они страдают частыми поломками связанными с работой гибких дисплеев и шарнирного механизма. Кроме того гибкие дисплеи чувствительны к низким температурам и быстро выходят из строя.

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Именно поэтому, Xiaomi должна учесть все недостатки технологии и выпустить на рынок смартфон, способный конкурировать с аналогами. Возможно именно будущий смартфон компании станет действительно массовым продуктом с гибким дисплеем, который можно будет купить за разумные деньги не заботясь, что телефон выйдет из строя вскоре после покупки.